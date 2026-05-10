Nguyễn Thị Ánh Viên gây chú ý tại IRONMAN Đà Nẵng

Sáng nay 10.5, tại TP.Đà Nẵng, 2 cuộc đua chính thức VNG IRONMAN Việt Nam 2026 và VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 đã khởi tranh, đánh dấu cột mốc lịch sử của thể thao sức bền Việt Nam khi lần đầu tiên Việt Nam tổ chức cự ly IRONMAN toàn phần (140.6 miles).

Tuần lễ sự kiện VNG IRONMAN Việt Nam 2026 và VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 quy tụ hơn 4.700 VĐV, trong đó có khoảng 1.800 VĐV quốc tế

Trong ngày tranh tài, Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Sau nhiều năm làm rạng danh thể thao Việt Nam trên các đường đua xanh khu vực và quốc tế, cựu "nữ hoàng bơi lội" tiếp tục thử sức ở sân chơi sức bền khắc nghiệt hàng đầu thế giới.

Sự xuất hiện của Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành điểm nhấn tại IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026. Trong ảnh: Ánh Viên đảm nhận phần thi bơi ở nội dung tiếp sức đồng đội IRONMAN 70.3 tổ chức tại công viên Biển Đông

Mùa giải năm nay, Ánh Viên tham gia nội dung tiếp sức đồng đội ở cự ly IRONMAN 70.3 và đảm nhận phần thi bơi. Sự xuất hiện của cựu tuyển thủ sinh năm 1996 nhanh chóng thu hút đông đảo người hâm mộ và các VĐV tham dự giải. Nhiều khán giả có mặt từ sớm tại khu vực xuất phát đã dành sự quan tâm đặc biệt cho Ánh Viên

VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 là giải đấu nổi tiếng với độ khó cao, gồm 1,9 km bơi, 90 km đạp xe và 21 km chạy bộ. Dù chỉ tham gia nội dung tiếp sức, việc góp mặt ở giải đấu này vẫn cho thấy tinh thần chinh phục thử thách mới của Ánh Viên sau khi giải nghệ bơi chuyên nghiệp.

Sau khi rời đội tuyển quốc gia, Nguyễn Thị Ánh Viên vẫn duy trì hình ảnh năng động thông qua các hoạt động thể thao, giảng dạy kỹ năng bơi và truyền cảm hứng rèn luyện sức khỏe đến cộng đồng. Với nền tảng thể lực cùng ý chí được tôi luyện qua nhiều năm thi đấu đỉnh cao, cô được kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn ấn tượng tại ngày hội thể thao đa môn lớn nhất Đông Nam Á.

Lâm Quang Nhật, tuyển thủ quốc gia triathlon Việt Nam, từng giành nhiều huy chương ở các giải đấu quốc gia và quốc tế, tham gia thi đấu ở hạng mục cá nhân

Ở cự ly VNG IRONMAN Việt Nam 2026, các VĐV phải hoàn thành hành trình gồm 3,8 km bơi, 180 km đạp xe và 42 km chạy bộ. Đây được xem là một trong những thử thách khắc nghiệt nhất của thể thao sức bền thế giới khi VĐV phải duy trì thể lực, chiến lược dinh dưỡng, khả năng phục hồi và sự ổn định tinh thần trong suốt thời gian thi đấu có thể kéo dài tới 17 giờ liên tục. Dự kiến đường đua sẽ kết thúc lúc 23 giờ 45 phút tối nay 10.5.

Sự kiện năm nay quy tụ gần 4.700 VĐV đến từ 91 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Bên cạnh Ánh Viên, đường đua còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi bật như Lâm Quang Nhật, Nguyễn Văn Long, Huỳnh Anh Khôi, Huỳnh Phạm Thủy Tiên cùng các VĐV phong trào và chuyên nghiệp trong nước, quốc tế.

Đặc biệt, VĐV khiếm thị và khiếm thính người Nhật Bản Suzuko tiếp tục trở lại tranh tài tại Đà Nẵng, lan tỏa tinh thần vượt qua giới hạn bản thân và truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng.

Theo ban tổ chức, kết quả đường đua VNG IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2026 sẽ được Ban tổ chức công bố, trao giải tối nay 10.5. Trong khi đó, đường đua VNG IRONMAN Việt Nam 2026 cũng kéo dài đến 23 giờ 45 tối nay 10.5 nhưng kết quả chính thức sẽ được công bố tại lễ trao giải cự ly toàn phần diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ sáng mai 11.5.