TP.HCM tổ chức tuần lễ cho nhà sáng tạo nội dung số

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, trong thời đại số, lực lượng các nhà sáng tạo nội dung (content creator, KOL, KOC), các đơn vị MCN (Multi-Channel Network - Mạng lưới đa kênh) và nền tảng công nghệ đang đóng vai trò là kênh truyền thông mạnh mẽ, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ.

Trước xu hướng dịch chuyển đó, TP.HCM lần đầu tiên tổ chức "Tuần lễ hoạt động nhà sáng tạo nội dung số TP.HCM năm 2026" (HDCC 2026). Sự kiện diễn ra từ ngày 13 - 14.11, tại không gian đi bộ Nguyễn Huệ. Tuần lễ nằm trong chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng cuối năm Vibrant HCMC 2026.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo ông Nguyễn Ngọc Hồi, mỗi sản phẩm số, phiên livestream hay trải nghiệm thực tế của các bạn sẽ biến từng điểm đến văn hóa, ẩm thực, dịch vụ, thương mại của TP.HCM thành những câu chuyện sống động, chân thực và là những kích cầu kinh tế thực sự cho quyết tâm chung tăng trưởng hai con số cùng đất nước.

HDCC 2026 lấy chủ đề "Sáng tạo không giới hạn - Kết nối giá trị thành phố". Chuỗi sự kiện sẽ tập trung vào ba nội dung chính:

Tạo dựng môi trường mạng văn minh, tích cực : Khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng sáng tạo, đẩy mạnh "phủ xanh" thông tin tích cực, lan tỏa hình ảnh TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

: Khơi dậy tinh thần trách nhiệm xã hội của cộng đồng sáng tạo, đẩy mạnh "phủ xanh" thông tin tích cực, lan tỏa hình ảnh TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đồng hành và tháo gỡ điểm nghẽn : Thông qua chương trình Tọa đàm ngày 14.11, thành phố muốn lắng nghe, đối thoại trực tiếp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp MCN và nhà sáng tạo nội dung số.

: Thông qua chương trình Tọa đàm ngày 14.11, thành phố muốn lắng nghe, đối thoại trực tiếp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp MCN và nhà sáng tạo nội dung số. Nâng cao năng lực chuyên môn: Phổ biến chuẩn mực văn hóa, quy định pháp luật và cập nhật các kỹ năng sản xuất nội dung số hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Từ phía nền tảng, ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc TikTok Việt Nam, cho rằng HDCC 2026 là dấu mốc quan trọng cho thấy những thay đổi tích cực của xã hội, cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực sáng tạo nội dung số.

"Nếu là 3 - 4 năm trước, bán hàng online có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng không được công nhận là một nghề. Giờ đây, những người làm tiếp thị liên kết đang có nhiều đóng góp quan trọng cho xã hội, kinh tế số. Sáng tạo nội dung từng bước được xã hội, cơ quan quản lý chấp nhận và xem là động lực quan trọng để đóng góp cho sự phát triển của đất nước và góp phần bảo tồn văn hóa", ông Nguyễn Lâm Thanh nhận định.

Ông Nguyễn Lâm Thanh, Giám đốc TikTok Việt Nam ẢNH: KHƯƠNG NHA

Ông Thanh dẫn các báo cáo cho thấy cộng đồng nhà sáng tạo nội dung số đang ngày càng phát triển. Chỉ tính riêng trên nền tảng TikTok, Việt Nam đã có trên 5 triệu nhà sáng tạo nội dung có thu nhập.

Trong khi đó, nhà sáng tạo nội dung Diệp Lê cho rằng việc tạo ra các video trên những nền tảng online không quá khó và không phải chỉ dành riêng cho giới trẻ. "Ngay cả người lớn tuổi cũng có thể sáng tạo nội dung thông qua các hoạt động đơn giản, lấy cảm hứng từ hoạt động thường ngày như mời đám cưới, đám giỗ bằng video, thay vì mời như truyền thống", Diệp Lê chia sẻ.

Đại diện Sở VH-TT TP.HCM cho biết ngay sau khi phát động, chương trình HDCC 2026 đã có hơn 1.000 nhà sáng tạo nội dung đăng ký tham gia. Thời gian tới, Sở sẽ có thêm nhiều hoạt động định hướng, khuyến khích người dân tham gia để kể những câu chuyện cảm xúc nhất về vẻ đẹp văn hóa, con người và sự phát triển của TP.HCM.