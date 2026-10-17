Tính năng mới của YouTube mang tin xấu cho giới sáng tạo nội dung

YouTube đang thử nghiệm đưa bản xem trước của tính năng hội thoại 'Ask YouTube' trực tiếp vào kết quả tìm kiếm tiêu chuẩn trên máy tính (desktop), đặt các bản tóm tắt do AI tạo ra ở vị trí trung tâm. Động thái này mở rộng nỗ lực của Google trong việc tích hợp AI tạo sinh trên toàn bộ nền tảng chia sẻ video, tiếp nối đợt triển khai tính năng tương tự trên thiết bị di động trước đó.

Kịch bản từ Google Search có nguy cơ lặp lại trên YouTube

Theo thông báo từ YouTube, tính năng hiện chạy thử nghiệm giới hạn cho một số người dùng máy tính đã đăng nhập tại Mỹ khi tìm kiếm bằng tiếng Anh. Thay vì chỉ hiển thị danh sách dọc truyền thống, đầu trang kết quả giờ đây có thể xuất hiện một bản tóm tắt dạng hội thoại khi người dùng tra cứu các truy vấn mở, hướng dẫn cách làm hoặc dựa trên kỹ năng, chẳng hạn như "Làm thế nào để tẩy vết bẩn trên tường?".

Tính năng tìm kiếm mới của YouTube có nguy cơ đe dọa lượt xem ẢNH: REUTERS

Các bản tóm tắt AI này kết hợp lời khuyên bằng văn bản cùng những phân đoạn quan trọng được gắn mốc thời gian trích xuất từ các video liên quan. Người xem có thể nhấp vào nút 'Show more' (Hiển thị thêm) để đọc toàn bộ câu trả lời của AI và trực tiếp đặt thêm câu hỏi tiếp theo, hoặc cuộn xuống để truy cập danh sách video thông thường, qua đó cho thấy ý định của YouTube trong việc biến công cụ tìm kiếm thành cỗ máy giải quyết vấn đề tương tác giống như Google Search trong kỷ nguyên AI.

Dù câu trả lời nhanh giúp người xem đỡ mất công tua qua các video hướng dẫn dài tới 15 phút, giới quan sát vẫn chờ xem phản ứng của các nhà sáng tạo trước nguy cơ bị AI rút cạn lượt nhấp. Trước đó, tính năng AI Overviews trên Google Search đã làm sụt giảm nghiêm trọng lưu lượng truy cập và gần như 'khai tử' định dạng bài viết hướng dẫn trên nhiều trang web; nếu thử nghiệm của YouTube thành công, điều tương tự có thể xảy ra với định dạng video khi hiện chưa có đề cập nào về việc đền bù cho những câu trả lời hiển thị sẵn đang 'đánh cắp' lượt xem.

Hiện tại, bản xem trước của Ask YouTube trong kết quả tìm kiếm vẫn chỉ giới hạn ở một nhóm nhỏ người dùng tại Mỹ và chưa có thông tin về việc phát hành rộng rãi hơn. Thông báo của nền tảng cũng không kèm theo bất kỳ hình ảnh minh họa nào cho thấy mức độ thay đổi của trải nghiệm tìm kiếm mới.