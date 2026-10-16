3 cài đặt ẩn trên YouTube nên thay đổi để bảo vệ dữ liệu cá nhân

Dù được sử dụng phổ biến như một nền tảng video giải trí, YouTube thực chất là một trong những công cụ thu thập dữ liệu lớn nhất của Google nhằm xây dựng hồ sơ sở thích chi tiết.

Theo mặc định, mọi thao tác từ video nhấp xem, từ khóa tìm kiếm cho đến các tương tác đều được ghi lại để phân phối quảng cáo trên toàn bộ tài khoản Google. Để giữ kín thói quen theo dõi nội dung và hạn chế việc bị ghi nhận dữ liệu không cần thiết, người dùng nên rà soát lại các tùy chọn quyền riêng tư.

Rút ngắn thời gian tự động xóa lịch sử xem video YouTube

Google lưu trữ lịch sử YouTube tùy thuộc vào thời điểm tạo tài khoản, trong đó tài khoản cũ lưu vô thời hạn trừ khi chỉnh thủ công, còn tài khoản mới hơn tự động xóa sau 36 tháng.

Để rút ngắn khoảng thời gian 3 năm vốn vẫn đủ dài để hệ thống lập hồ sơ theo dõi, người dùng có thể truy cập trang your Google My Activity (myactivity.google.com/myactivity), vào mục YouTube History, dưới dòng Auto-delete bạn chọn tự động xóa sau 3 hoặc 18 tháng.

Thay đổi thời gian tự động xóa lịch sử YouTube ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Dù thay đổi này có thể khiến các video gợi ý bớt sát sở thích cá nhân hơn một chút, đây là cách hữu hiệu để ngăn chặn việc theo dõi thói quen lâu dài. Ngoài ra, người dùng có thể chọn bật chế độ ẩn danh trong mục hồ sơ trên ứng dụng di động để tìm kiếm các chủ đề mong muốn mà không làm ảnh hưởng đến dữ liệu tài khoản.

Ẩn danh sách kênh đăng ký và danh sách phát

Danh sách kênh đăng ký trên YouTube được đặt riêng tư theo mặc định ở các tài khoản mới, nhưng tài khoản tạo trước đó hoặc từng chỉnh sửa có thể vẫn ở trạng thái công khai. Bên cạnh đó, các danh sách phát tùy chỉnh do người dùng tạo cũng sẽ hiển thị với mọi người nếu không được chỉ định lại.

Người dùng máy tính chỉ việc bấm vào hình đại diện, chọn Settings > Privacy, sau đó bật tùy chọn 'Keep all my subscriptions private' ở chế độ riêng tư. Với các danh sách phát đã lưu, thao tác ẩn được thực hiện bằng cách truy cập tab hồ sơ, chọn Playlists và chuyển chế độ hiển thị của từng danh sách sang trạng thái Private.

Các tùy chọn ẩn danh sách đăng ký trên YouTube ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Tắt quảng cáo cá nhân hóa trên tài khoản Google

Nền tảng tận dụng lịch sử xem, nội dung tìm kiếm và sở thích suy đoán để hiển thị các quảng cáo bám sát hành vi người dùng. Dù việc tắt quảng cáo cá nhân hóa không loại bỏ hoàn toàn các đoạn quảng cáo, tùy chọn này sẽ ngăn chặn Google lập hồ sơ thói quen theo dõi video của bạn.

Trên ứng dụng di động, người dùng có thể mở phần Settings > vào mục Privacy, chọn My Ad Center và chuyển trạng thái của dòng Personalized ads sang Off. Thiết lập này sau khi kích hoạt sẽ tự động áp dụng đồng bộ trên tất cả các dịch vụ Google có liên kết với tài khoản.

Các bước tắt quảng cáo cá nhân hóa trên ứng dụng YouTube ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc chủ động kiểm soát thời hạn lưu trữ lịch sử, quyền hiển thị danh sách phát và cơ chế quảng cáo giúp người dùng hạn chế tối đa việc bị theo dõi thói quen xem video. Những thay đổi nhỏ này mang lại không gian trải nghiệm an toàn, riêng tư và chủ động hơn trên nền tảng.