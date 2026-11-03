T.Ư Đoàn mở cổng đăng ký tôn vinh 100 nhà sáng tạo nội dung số

T.Ư Đoàn vừa chính thức mở cổng tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự Liên hoan toàn quốc và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026.

Với chủ đề "Thanh niên với nền kinh tế sáng tạo trong kỷ nguyên AI", liên hoan nhằm phát hiện, biểu dương và kết nối những người trẻ đang sử dụng sức sáng tạo, tri thức và tầm ảnh hưởng của mình để lan tỏa các giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng không gian mạng văn minh, an toàn, lành mạnh.

Hoạt động cũng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; góp phần triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đồng thời, đây là hoạt động thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7.1.2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, hướng tới chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Theo T.Ư Đoàn, trong bối cảnh các nền tảng số ngày càng có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội, đặc biệt là nhận thức, lối sống và hành vi của thế hệ trẻ, người sáng tạo nội dung có vai trò quan trọng trong định hình xu hướng và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Nhiều bạn trẻ đang sử dụng các phương thức truyền thông hiện đại để giới thiệu lịch sử, văn hóa dân tộc, phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ, lan tỏa lối sống đẹp, tinh thần tình nguyện, khởi nghiệp và quảng bá hình ảnh Việt Nam.

Các nhà sáng tạo nội dung số tham gia buổi tọa đàm do T.Ư Đoàn tổ chức ẢNH: XUÂN TÙNG

Thông qua liên hoan, T.Ư Đoàn mong muốn ghi nhận những đóng góp của lực lượng sáng tạo nội dung số trẻ; đồng thời khuyến khích thanh niên khai thác hiệu quả công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng số để tạo ra những sản phẩm hấp dẫn, có chiều sâu, mang giá trị giáo dục, văn hóa và trách nhiệm xã hội. Qua đó, thúc đẩy phát triển nền kinh tế sáng tạo, công nghiệp nội dung số và phát huy vai trò của thanh niên trong quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

Tôn vinh 100 thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực

Điểm nhấn của liên hoan năm nay là dự kiến lựa chọn, tôn vinh 100 thanh niên sáng tạo nội dung số tích cực tiêu biểu trên toàn quốc. Việc xét chọn được triển khai trên 8 nhóm lĩnh vực, gồm: lý tưởng cách mạng và truyền thông chính sách; lịch sử, văn hóa và di sản; giáo dục, khoa học, công nghệ và chuyển đổi số; học tập, nghề nghiệp và khởi nghiệp; lối sống đẹp và an toàn trên môi trường số; tình nguyện, an sinh xã hội và môi trường; văn học, nghệ thuật, thể thao và giải trí sáng tạo; du lịch, quảng bá địa phương, sản phẩm và hình ảnh Việt Nam.

Đối tượng tham dự là công dân Việt Nam từ 16 đến 35 tuổi (tính đến ngày 31.12.2026), đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước hoặc nước ngoài, trực tiếp tham gia sáng tạo, sản xuất, biên tập, vận hành hoặc lan tỏa các sản phẩm, kênh nội dung số tích cực. Ứng viên có thể đăng ký với tư cách cá nhân hoặc đại diện nhóm, ê kíp sáng tạo nội dung.

Hồ sơ được tiếp nhận thông qua hình thức đề cử của các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc; cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ quan báo chí, truyền thông, nền tảng số hoặc do cá nhân trực tiếp tự ứng cử.

Ứng viên đăng ký tài khoản, kê khai thông tin, cung cấp các sản phẩm nội dung tiêu biểu và tài liệu minh chứng theo hướng dẫn tại cổng đăng ký trực tuyến https://kol.doanthanhnien.vn. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 10.11.2026.