Đưa sáng kiến của người trẻ vào giải quyết những bài toán thực tiễn

Sáng 3.11, tại Hà Nội diễn ra tọa đàm "Tuổi trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả thực thi công vụ", với sự tham dự của các cán bộ Đoàn và công chức trẻ tiêu biểu.

Chủ trì tọa đàm có anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Đổi mới sáng tạo phải được đo bằng hiệu quả thực tiễn và giá trị mang lại cho xã hội

Phát biểu đề dẫn, anh Nguyễn Kim Quy cho biết, tọa đàm được tổ chức trong khuôn khổ T.Ư Đoàn tổ chức xét và trao giải thưởng "Tuổi trẻ sáng tạo" toàn quốc và giải thưởng "Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi" năm 2026.

Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu đề dẫn tọa đàm ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đây là dịp để các cán bộ, công chức cùng các tác giả, nhóm tác giả đến từ mọi miền Tổ quốc chia sẻ kinh nghiệm và kết nối ý tưởng cũng như trao đổi những giải pháp hiệu quả trong triển khai công vụ trong thời gian vừa qua.

Theo anh Nguyễn Kim Quy, dù ở vị trí nào, thước đo của sáng tạo vẫn phải là hiệu quả thực tiễn, khả năng ứng dụng và giá trị mang lại cho xã hội. Tuy nhiên, một số sáng kiến hiện vẫn thiếu điều kiện thử nghiệm, hoàn thiện và nhân rộng; sự kết nối giữa nơi có giải pháp với đơn vị có nhu cầu và nguồn lực hỗ trợ còn hạn chế.

Từ thực tế đó, anh Nguyễn Kim Quy đề nghị tọa đàm tập trung trao đổi 4 nhóm vấn đề: phát huy vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn lực, hạ tầng và dữ liệu để đưa sáng kiến vào thực tiễn; xây dựng môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo gắn với trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong đồng hành, hỗ trợ thanh niên đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Anh Nguyễn Kim Quy và anh Lê Hải Long chủ trì tọa đàm ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Kim Quy bày tỏ mong muốn các đại biểu, tác giả và nhóm tác giả thẳng thắn đề xuất giải pháp, qua đó giúp tổ chức Đoàn, Hội tiếp thu, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền, tạo điều kiện để những ý tưởng, sáng kiến của tuổi trẻ đi vào đời sống xã hội.

Nâng cao năng lực số gắn với trách nhiệm công vụ

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung làm rõ yêu cầu đưa đổi mới sáng tạo từ ý tưởng thành những sản phẩm, giải pháp có khả năng ứng dụng thực tế, trực tiếp giải quyết những vấn đề đặt ra trong hoạt động chuyên môn và phục vụ người dân.

Anh Đào Đức Việt, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.Hà Nội, đề xuất các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm khơi dậy tinh thần tiên phong, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức trẻ.

Anh Đào Đức Việt tham luận tại tọa đàm ẢNH: ĐĂNG HẢI

Trong đó, tổ chức Đoàn cần tạo dựng môi trường cởi mở để cán bộ trẻ tự tin thể hiện qua mô hình "Mỗi cơ sở Đoàn một bài toán đổi mới", hằng năm chọn ít nhất một vấn đề thực tiễn để giải quyết, song song với cơ chế bảo vệ người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Đồng thời, cần nâng cao năng lực số gắn với trách nhiệm công vụ thông qua giải pháp "Mỗi tháng một kỹ năng số, mỗi quý một sáng kiến cải tiến", vừa làm chủ công nghệ vừa giữ vững đạo đức, tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân.

Anh Đoàn Văn Hiếu, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), cho rằng điểm nghẽn trong phát huy năng lực sáng tạo của người trẻ không chỉ nằm ở năng lực cá nhân mà còn ở khả năng kết nối ý tưởng với nhu cầu thực tế, nguồn lực nghiên cứu và cơ hội ứng dụng.

Anh Đoàn Văn Hiếu cho rằng cần đổi mới cách đánh giá, khen thưởng sáng kiến theo giá trị đóng góp ẢNH: ĐĂNG HẢI

Từ kinh nghiệm tại Viettel, anh Hiếu đề xuất T.Ư Đoàn nghiên cứu chương trình "Mỗi cơ sở Đoàn một bài toán đổi mới sáng tạo", trong đó thanh niên trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề của cơ quan, doanh nghiệp và địa phương.

Theo anh Hiếu, cần phát huy kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, đồng thời đổi mới cách đánh giá, khen thưởng sáng kiến theo giá trị đóng góp, hiệu quả ứng dụng và khả năng nhân rộng, thay vì chỉ chú trọng số lượng ý tưởng.

TS Nguyễn Thị Trang cho rằng việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu phải gắn với trách nhiệm giải trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Ở góc độ xây dựng nền công vụ số, TS Nguyễn Thị Trang, giảng viên chính, Phó bí thư Đoàn Thanh niên Học viện Hành chính và Quản trị công, nhấn mạnh chuyển đổi số không đơn thuần là thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ điện tử mà phải đi cùng sự thay đổi về tư duy, trách nhiệm và đạo đức công vụ.

Theo chị Trang, cán bộ, công chức trẻ cần hội tụ 3 phẩm chất: "vững giá trị - thạo công nghệ - mạnh năng lực phục vụ". Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khai thác dữ liệu phải gắn với trách nhiệm giải trình, bảo vệ thông tin cá nhân và sự giám sát của con người, lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của người dân làm thước đo.



