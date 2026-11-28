Lê Nguyễn Thìn (Nith Nguyễn), 26 tuổi, quê Hà Tĩnh, tham gia Mister Friendship International 2026, diễn ra từ ngày 5 - 12.12 tại Thái Lan. Việc tham gia cuộc thi của nam người mẫu đã được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh xác nhận tại văn bản số 306/VBCT-SVHTTDL ngày 10.11.2026.

Trước khi có cơ hội bước ra đấu trường nhan sắc quốc tế, Nith Nguyễn trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn. Lớn lên trong gia đình thiếu vắng hình bóng của người cha, anh chứng kiến mẹ một mình làm nhiều công việc để nuôi ba người con. Có thời điểm, gia đình phải ăn trứng trộn với bột để tiết kiệm chi phí sinh hoạt.

Nam người mẫu từng mặc cảm khi theo mẹ bán rau ngoài chợ, sợ bạn bè biết về hoàn cảnh gia đình. Để anh có thể tiếp tục học đại học, mẹ phải vay tiền ngân hàng. Những ngày đầu xa quê, Nith Nguyễn tự làm thủ tục nhập học, tìm phòng trọ và đi bộ đến trường vì chưa có phương tiện cá nhân.

Từng mặc cảm khi theo mẹ bán rau ngoài chợ, Nith Nguyễn nỗ lực học tập và từng bước phát triển công việc kinh doanh riêng ẢNH: NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Nith Nguyễn cho biết những trải nghiệm thời thơ ấu giúp anh nhận thức rõ giá trị của giáo dục. Anh chọn ngoại ngữ như một phương tiện để mở rộng cơ hội phát triển bản thân.

Nith Nguyễn tốt nghiệp ngành ngôn ngữ Anh, được đào tạo tiếng Anh và tiếng Trung trong quá trình học đại học. Anh có chứng chỉ giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài, hiện có thể giao tiếp cơ bản bằng tiếng Thái và đang tiếp tục trau dồi tiếng Hàn.

Từng nhận học bổng trong quá trình học tập, chàng trai quê Hà Tĩnh xây dựng quỹ thiện nguyện cá nhân Need u, duy trì chương trình học bổng hằng năm dành cho học sinh THPT có hoàn cảnh khó khăn. Anh cũng tham gia các hoạt động hỗ trợ viện phí cho bệnh nhân, trao tặng 1.000 phần quà cho trẻ em tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM).

Nith Nguyễn nói gì về việc thi nhan sắc để đổi đời?

Bên cạnh hoạt động cộng đồng, Nith Nguyễn hiện kinh doanh và phát triển thương hiệu thời trang riêng. Anh từng đảm nhận vai trò giám khảo các phần thi tại Miss Cosmo TP.HCM và một số sân chơi sắc đẹp dành cho sinh viên.

Trước quan điểm thi nhan sắc là cơ hội để đổi đời về vật chất, Nith Nguyễn cho rằng mỗi người có lý do riêng khi lựa chọn con đường phát triển bản thân và anh không muốn phán xét bất kỳ ai. "Với bản thân tôi, tham gia một cuộc thi nhan sắc không phải là con đường để tìm kiếm một sự đổi đời về vật chất. Tôi đã có công việc kinh doanh riêng và có thể tự chủ cuộc sống của mình", nam người mẫu bày tỏ.

Nith Nguyễn cho biết anh chủ động chuẩn bị kinh phí tham gia Mister Friendship International 2026, đồng thời nhận được sự hỗ trợ về trang phục từ các nhà thiết kế ẢNH: NVCC

Để chuẩn bị cho Mister Friendship International 2026, Nith Nguyễn tập trung rèn luyện hình thể, kỹ năng trình diễn, ngoại ngữ và khả năng ứng xử. Về kinh phí dự thi, anh tiết lộ bản thân không có nguồn hỗ trợ vật chất lớn mà phải chủ động cân đối tài chính từ công việc kinh doanh, tiết kiệm từng khoản chi phí. Anh cũng nhận được sự đồng hành của các nhà thiết kế và đối tác trong việc chuẩn bị trang phục, hoàn thiện hình ảnh.

Nith Nguyễn kỳ vọng cuộc thi là cơ hội để thử thách bản thân, giao lưu văn hóa và giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.