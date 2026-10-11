Người mẫu Việt nói gì khi trượt top 20 Nam vương Toàn cầu?

Chung kết Mister Global - Nam vương Toàn cầu 2026 diễn ra tối 10.10 tại Thái Lan với màn tranh tài của khoảng 40 thí sinh. Trải qua các vòng thi, chàng trai đến từ Thổ Nhĩ Kỳ được gọi tên cho ngôi vị cao nhất. Các danh hiệu á vương lần lượt thuộc về Nigeria, Philippines, Hmong và Venezuela. Trong khi đó, Trương Trọng Hiếu gây tiếc nuối khi vắng mặt trong top 20 chung cuộc.

Khoảnh khắc tiếc nuối khi Trương Trọng Hiếu vắng mặt trong top 20 của cuộc thi Nam vương Toàn cầu 2026. Dù vậy, anh trân trọng những trải nghiệm có được trong hành trình "mang chuông đi đánh xứ người" Ảnh: NVCC

Trương Trọng Hiếu chia sẻ về kết quả Nam vương Toàn cầu

Trương Trọng Hiếu cho biết anh có chút tiếc nuối khi kết quả chưa như mong đợi. Dù vậy, người mẫu không xem thứ hạng là thước đo duy nhất cho những gì mình nhận được sau hơn 10 ngày “mang chuông đi đánh xứ người”. Với anh, cơ hội đeo dải băng Việt Nam, trải nghiệm môi trường quốc tế và nhận ra những điểm cần hoàn thiện cũng là giá trị đáng trân trọng trong hành trình "chinh chiến" này.

Nhìn lại cuộc thi, Trương Trọng Hiếu nhớ nhất khoảnh khắc được hô vang hai tiếng Việt Nam trên sân khấu quốc tế. Phần trình diễn trang phục dân tộc Vũ Hóa Đồng Thăng cũng là dấu ấn đặc biệt với người mẫu, khi anh có cơ hội giới thiệu hình ảnh văn hóa quê hương đến bạn bè năm châu thông qua thời trang.

Đằng sau những phút xuất hiện trước khán giả là lịch trình dày đặc cùng áp lực từ các phần thi. Trọng Hiếu cho biết sự đồng hành của ê kíp và tình cảm từ khán giả trong nước giúp anh có thêm động lực trong suốt hành trình. Việc gặp gỡ, giao lưu với các đại diện quốc tế cũng mở ra cơ hội kết nối, giúp anh có thêm trải nghiệm trong môi trường trình diễn chuyên nghiệp.

Trước đó, khi đến với sân chơi này, Trương Trọng Hiếu muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về văn hóa và đời sống Việt Nam. Anh chọn chia sẻ câu chuyện về những địa danh như chợ Bến Thành, Bưu điện Thành phố cùng các món ăn quen thuộc như bánh mì, phở... Ảnh: NVCC

Trương Trọng Hiếu hé lộ kế hoạch sắp tới

Cuộc thi đồng thời khiến người mẫu nhìn rõ hơn những hạn chế của bản thân. Trương Trọng Hiếu xác định ngoại ngữ, kỹ năng giao tiếp và khả năng trình diễn là những yếu tố cần tiếp tục trau dồi nếu muốn phát triển nghề nghiệp trong môi trường quốc tế. Theo nam người mẫu, trải nghiệm tại Nam vương Toàn cầu 2026 giúp anh hiểu rằng sự chuẩn bị không chỉ nằm ở ngoại hình, thể lực mà còn ở khả năng thích nghi và giữ bình tĩnh trước áp lực.

Sau cuộc thi, Trương Trọng Hiếu dự định tiếp tục hoạt động người mẫu, tham gia các dự án thời trang và trình diễn phù hợp. Anh cũng lên kế hoạch duy trì việc tập luyện thể lực, nâng cao chuyên môn để chuẩn bị cho những cơ hội tiếp theo.

Người mẫu gửi lời cảm ơn đến gia đình cùng các cộng sự đã đồng hành cùng mình. Anh cho biết kết quả chung cuộc có thể chưa đáp ứng kỳ vọng, nhưng hành trình tại Thái Lan giúp bản thân có thêm kinh nghiệm và động lực để tiếp tục theo đuổi nghề nghiệp.

Trương Trọng Hiếu sinh năm 2001, quê Lâm Đồng, cao 1,85 m, số đo 102-78-100. Anh từng hoạt động trong lĩnh vực thời trang, trình diễn tại Taiwan International Fashion Week. Năm 2025, anh tham gia Manhunt Vietnam 2025, đoạt giải Manhunt Fitness Model. Năm 2026, người mẫu 25 tuổi được lựa chọn tranh tài tại sân chơi Nam vương Toàn cầu.

