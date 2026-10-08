Chàng trai Việt cao 1,85 m khoe body săn chắc, gặp sự cố tại Nam vương Toàn cầu

Trong đêm thi trang phục dân tộc thuộc khuôn khổ Nam vương Toàn cầu 2026, Trương Trọng Hiếu mang đến thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng Chử Đồng Tử. Trên sân khấu lúc trình diễn, anh bất ngờ gặp một sự cố nhỏ, khiến phụ kiện phía sau bị rơi trên sân khấu. Tuy nhiên, nam thí sinh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh hoàn thành bài thi trong sự cổ vũ của mọi người.

Ở phần thi này, Trọng Hiếu cho thấy sự chủ động khi nhanh chóng thích nghi với diễn biến trên sân khấu. Chia sẻ sau vòng tranh tài, nam thí sinh cho biết anh hạnh phúc vì mang theo niềm tự hào, văn hóa Việt lên sân khấu. “Đó là một khoảnh khắc tôi giới thiệu những giá trị văn hóa quê hương đến bạn bè quốc tế”, chàng trai 9X bộc bạch.

Trang phục dân tộc của Trương Trọng Hiếu tại Nam vương Toàn cầu

Body săn chắc của thí sinh Việt Nam tại Nam vương Toàn cầu Ảnh: NVCC

Bộ trang phục Vũ hóa đồng thăng được xây dựng từ hình tượng Chử Đồng Tử, nhân vật quen thuộc trong dân gian Việt Nam. Thiết kế kết hợp các yếu tố truyền thống với ngôn ngữ sân khấu, trong đó những chi tiết chuyển động tạo điểm nhấn cho phần trình diễn.

Trương Trọng Hiếu cho biết khi chuẩn bị lên ý tưởng cho phần thi này, anh muốn bộ trang phục truyền tải câu chuyện về nguồn cội thay vì chỉ tạo hiệu ứng thị giác. “Bộ trang phục này là câu chuyện về cội nguồn, nơi tôi muốn tôn vinh đạo hiếu, đức độ và tinh thần bất khuất của người Việt”, anh nói.

Thiết kế có trọng lượng khoảng 15 kg, đòi hỏi người trình diễn phải đảm bảo về thể lực, tập luyện kỹ để tránh sai sót trên sân khấu. Tuy nhiên, anh không xem đây là thử thách lớn bởi bản thân quan niệm: “15 kg không phải là trở ngại, mà là sức nặng của niềm tự hào dân tộc đang đặt trên vai mình”.

Trương Trọng Hiếu trong thiết kế trang phục được đính kết cầu kỳ Ảnh: NVCC

Theo tiết lộ, Trương Trọng Hiếu đã đồng hành cùng nhà thiết kế Nguyễn Hùng Bảo từ những bước đầu. Bộ trang phục lần này được hoàn thiện bởi đông đảo nghệ nhân với phần đính kết thực hiện thủ công. “Nhìn từng chi tiết hoa văn được các nghệ nhân thêu tay chỉn chu suốt hai tháng, tôi càng thấm thía giá trị và tâm huyết của cả ê kíp gửi gắm”, Trương Trọng Hiếu chia sẻ.

Trương Trọng Hiếu sinh năm 2001, cao 1,85 m, quê Lâm Đồng. Anh từng tham gia lĩnh vực thời trang và trình diễn tại Taiwan International Fashion Week. Trước khi được chọn thi Nam vương Toàn cầu 2026, Trương Trọng Hiếu từng tham gia Manhunt Vietnam 2025 và đoạt giải Manhunt Fitness Model.

Trước cuộc thi, Trọng Hiếu dành thời gian chuẩn bị về hình thể, kỹ năng trình diễn và nội dung giới thiệu văn hóa Việt Nam. Phần thi trang phục dân tộc cũng là dịp để anh thể hiện khả năng trình diễn bên cạnh việc giới thiệu hình ảnh, câu chuyện văn hóa của quê hương. "Bước ra đấu trường quốc tế cùng 40 thí sinh, mục tiêu của tôi không chỉ là học hỏi mà còn cố gắng tiến sâu trong đêm chung kết”, anh nói.