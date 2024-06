Chàng trai Việt giành giải thưởng cuộc thi ảnh quốc tế nhờ tài 'săn' cừu

Mới đây, tác phẩm "Sheep Farming Of The Cham People" đoạt giải Nhì và tác phẩm "Hand Of Ripe Rice Season" của chàng trai Việt - nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân giành giải Ấn tượng ở hạng mục Food In The Field của cuộc thi ảnh quốc tế Pink Lady Food Photographer of the Year 2024.



Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nhân cho biết, vài năm gần đây mới biết đến cuộc thi ảnh quốc tế này. Ban đầu, anh nghĩ đây là cuộc thi chuyên về thể loại nhiếp ảnh ẩm thực. Anh theo đuổi thể loại phong cảnh và đời thường nên nghĩ không phù hợp với mình. Sau này, anh tìm hiểu về cuộc thi nhiều hơn và thấy hạng mục "Food in the field" phù hợp với thể loại đang theo đuổi. Anh quyết định thử sức khi cuộc thi thông báo còn vài ngày nữa hết thời gian dự thi.

Tấm ảnh "Sheep Farming Of The Cham People" của chàng trai Việt giành giải thưởng quốc tế CAO KỲ NHÂN

"May mắn đã mỉm cười với mình khi có 2 tấm ảnh vào bộ giải của hạng mục "Food in the field". Mình rất vui khi nhận được thông báo vào bộ giải từ BTC của cuộc thi vì kết quả là thành quả vượt qua mong đợi", anh Nhân nói.

Với tấm ảnh "Sheep Farming Of The Cham People" (Nghề chăn nuôi cừu của người Chăm) anh chụp tại H.Bác Ái, Ninh Thuận. Đây không phải chủ đề mới. Anh cũng từng chụp vài lần nhưng thời tiết, ánh sáng không ổn nên không có được tác phẩm ưng ý. Khi đến đây, anh đã quan sát xung quanh và biết được đoạn đường cừu trở về.

Tấm ảnh "Hand Of Ripe Rice Season" (Bàn tay mùa lúa chín)

CAO KỲ NHÂN

"Sau đó mình bắt đầu chụp đàn cừu đi về từ từ. Khi tính toán khoảng cách di chuyển của đàn cừu so với tiêu cự của máy ảnh mình quyết định chạy leo lên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (thời điểm chụp là ngày 31.12.2023, đoạn cao tốc chưa thông xe). Ở trên cao tốc chụp xuống con đường đi của cừu đã thu được hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp, tạo thành bố cục khung trong khung. Mình đã có được tấm ảnh thực sự ưng ý", anh Nhân chia sẻ.

Với tấm ảnh "Hand Of Ripe Rice Season" (Bàn tay mùa lúa chín), anh chụp trong lần đầu đến khu ruộng bậc thang ở H.Mù Cang Chải, Yên Bái. Những đường ruộng kết hợp với nhau như bàn tay năm ngón. Việc anh Nhân cần là chờ đợi người bước vào góc ảnh đó. Cuối cùng, anh đã bắt được khoảnh khắc người mẹ địu con bước vào "bàn tay mùa lúa chín".

"Khu chụp tấm ảnh "Sheep Farming Of The Cham People" máy ảnh của mình đang gặp trục trặc vì bị sóng đánh ập vào lúc sáng sớm. Mình đã xử lý được nên không ảnh hưởng nhiều đến việc chụp hình. Còn với tấm ảnh "Hand Of Ripe Rice Season" mình thấy đoạn đường đến điểm chụp hơi khó khăn", nhiếp ảnh gia Việt nói.

Nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân quê ở Phú Yên, từng đoạt giải tại nhiều cuộc thi ảnh quốc tế NVCC

Không chỉ với 2 tác phẩm đoạt giải ở cuộc thi lần này, hầu hết các tác phẩm anh Nhân chụp đều hướng đến sự bình yên và nhẹ nhàng của cuộc sống. Đây cũng là một phần cá tính trong con người anh.

"Tham gia các cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế, ngoài việc muốn thử thách bản thân, trau dồi thêm các kiến thức từ các nhiếp ảnh gia thế giới, mình còn muốn quảng bá những cảnh quan tuyệt đẹp và những nét văn hóa đặc trưng của Việt Nam đến với bạn bè trên quốc tế", anh Nhân bày tỏ.

Xuất phát từ niềm yêu thích thiên nhiên và du lịch, từ năm 2016 chàng trai bắt đầu đi vào con đường nhiếp ảnh. Giai đoạn mới bắt đầu anh gặp nhiều khó khăn khi phải tự tìm hiểu, tự tìm hiểu các kỹ năng, kỹ thuật trong nhiếp ảnh. Đến bây giờ, anh vẫn luôn tìm con đường để theo đuổi, không ngừng học hỏi, nâng cao kiến thức, kỹ năng nhiều hơn nữa.

Pink Lady Food Photographer of the Year là giải thưởng chuyên về nghệ thuật ẩm thực dành cho các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp và nghiệp dư. Giải thưởng này có từ năm 2011, được tổ chức thường niên có uy tín và sức lan tỏa rộng.