Chàng trai Việt kể chuyện 'vượt sóng gió' gia đình, nên duyên với người vợ Đài Loan

Mối tình chông gai nơi đất khách quê người

Anh Nguyễn Văn Tuân (35 tuổi, quê ở Nghệ An) có vợ là chị Liu Szu Yi (29 tuổi, người Đài Loan). Cuộc hôn nhân của họ vượt qua nhiều thử thách, có những giai đoạn tưởng như đứt gãy nhưng cuối cùng họ vẫn nên duyên vợ chồng.

Cặp vợ chồng vượt qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau NVCC

Năm 2007, anh Tuân khăn gói rời quê hương đến Đài Loan. Hơn một năm đầu, anh làm ở công trường. Công ty phá sản, anh về quê rồi tiếp tục quay lại kiếm công việc mới. Quanh năm làm việc vất vả, anh có chút tiền lo cuộc sống ở Đài Loan và giúp đỡ gia đình.

Hai người có 9 năm quen và yêu nhau NVCC

Năm 2014, chị Liu đang học đại học năm thứ hai. Nghỉ hè, chị vào công ty anh làm thêm với vị trí kiểm hàng. Anh làm tổ trưởng, thấy nhân viên nữ bê hàng nặng, anh giúp chị và có những cuộc trò chuyện đầu tiên.

Cả hai chụp hình kỷ niệm trong một lần đi du lịch NVCC

"Ai tôi cũng giúp nhưng thấy con gái bê nặng, vất vả quá nên tôi muốn bê đỡ. Sau khoảng 3 – 4 tháng trò chuyện qua điện thoại, cô ấy mới đồng ý đi chơi. Dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm, quan tâm và yêu thương nhau mỗi ngày", anh cho biết.

Cả gia đình hai bên đều phản đối quyết liệt mối tình này NVCC

Ngày ngày, anh Tuân đi làm, chị Liu đi học, hai người hạnh phúc bên nhau. Tuy nhiên, sóng gió xảy đến với cặp đôi khi gia đình hai bên biết họ hẹn hò. Bố anh quyết định không nói chuyện trong khoảng 1 năm còn mẹ sợ nếu con lấy vợ người Đài Loan "sẽ mất con mãi mãi".

"Mẹ vợ tôi đi xem bói về và nói với cô ấy rằng trước đây tôi đã có vợ con. Tuy nhiên, cô ấy không tin vì yêu và biết tính cách của tôi. Trong một lần tôi đưa gia đình nhà người yêu về thăm quê, mẹ tôi cũng nói đủ điều về tôi để cô ấy không đồng ý làm vợ. Mẹ cũng tìm đủ mọi cách để cả hai không đến được với nhau như thu hộ chiếu, thu các giấy tờ liên quan đến thủ tục kết hôn...", anh nhớ lại.

Anh Tuân luôn đồng hành cùng vợ NVCC

Dù gặp nhiều khó khăn nhưng cặp đôi nhất quyết không bỏ cuộc. Anh nói rằng, họ đến với nhau từ tình yêu chân thành. Khoảnh khắc chị đồng ý làm vợ, anh vỡ òa trong hạnh phúc. Suốt thời gian dài thuyết phục gia đình đủ cách nhưng không được, cặp đôi vẫn quyết định về Nghệ An thủ tục kết hôn vào năm 2019. Khi cầm được trên tay tờ giấy đăng ký kết hôn cảm thấy "cả người mệt rã rời" vì phải thực hiện rất nhiều thủ tục cùng áp lực từ phía gia đình. Trở lại Đài Loan sinh sống và làm việc, dù bố mẹ giận nhưng cả hai vẫn sống đúng với bổn phận làm con.

Cố gắng vun vén mái ấm

Với anh Tuân, vợ là người siêng năng, luôn quan tâm anh. Cặp vợ chồng chăm chỉ làm việc, vun vén mái ấm nhỏ và lo cho gia đình hai bên. Sau khi kết hôn được một tháng, bố anh Tuân mất nên cả hai cố gắng sắp xếp công việc về lo tang lễ cho bố được chu toàn. Dần dần, nhìn thấy cách cả hai chăm sóc, hạnh phúc cùng nhau, gia đình vợ cũng nguôi ngoai, từ từ chấp thuận cho hai người.

Sau kết hôn, họ vun vén mái ấm gia đình nhỏ NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Liu tâm sự, trực giác của bản thân luôn mách bảo anh Tuân là người tốt, biết chăm sóc người khác và là bờ vai vững chắc để tựa vào. Đó cũng là lý do để chị quyết định yêu và cưới anh.

"Anh ấy là một người vui vẻ, đôi lúc ân cần giống một người bố. Tôi luôn tin tưởng anh trong mọi chuyện và là người đồng hành cùng tôi trong cuộc sống", chị nói.

Cô gái người Đài Loan cũng biết lý do bố mẹ phản đối cuộc hôn nhân này. Họ cho rằng, anh là người lao động tự do từ nơi khác đến, sợ không đủ điều kiện lo cho chị ở Đài Loan. Chị nghĩ rằng điều lo lắng của bố mẹ vô lý bởi cuộc sống mình do chính bản thân quyết định.

Cả hai hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.Đào Viên, Đài Loan NVCC

"Tôi muốn tự lo cuộc sống và quyết định ai sẽ là người lấy mình làm chồng. Vợ chồng chung sống với nhau, anh luôn là người chủ động hoàn toàn làm công việc nhà và tôi có cảm giác bình yên khi ở bên anh", nàng dâu Đài Loan bộc bạch.