Chàng trai nhảy sông cứu sống cô gái rồi quay lại quán, ăn tiếp bữa tối đang bỏ dở

Tối 16.11, nhiều người dân sống gần khu vực cầu An Cựu (P.An Cựu, TP.Huế, Thừa Thiên – Huế) bất ngờ khi phát hiện một cô gái gieo mình nhảy xuống sông An Cựu để tự vẫn. Ngay sau đó, cô gái may mắn được một "người hùng" lao xuống ứng cứu, đưa lên bờ.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 40 tối 16.11, nhiều người dân sống gần khu vực cầu An Cựu (TP.Huế) bất ngờ phát hiện một cô gái dừng xe ngang cầu, gieo mình xuống sông để tự vẫn. Chứng kiến sự việc, nhiều người hoảng loạn, xúm lại nhìn cô gái vật lộn trong dòng nước. Trong tiếng hô hoán, một chàng trai trẻ đã bất ngờ liều mình nhảy xuống sông để kịp cứu người.

Đến khoảng 20 giờ 5 phút, cô gái được "người hùng" đưa lên bờ an toàn trong sự vỡ òa và cảm phục của hàng chục người dân chứng kiến.

Chàng trai liều mình lao xuống sông cứu người là anh Tô Vũ Đồng (28 tuổi, quê xã Quảng Thái, H.Quảng Xương, Thanh Hóa).

Trả lời với PV Thanh Niên sau hành động dũng cảm, anh Đồng kể: Tôi vừa ngồi xuống bàn, kêu phần cơm rang ở vỉa hè thì phát hiện sự việc, lúc đó cũng chả suy nghĩ gì nhiều, vì bản thân biết bơi nên tôi đã lao xuống lập tức chỉ để kịp cứu người.

Xuống nước tiếp cận được cô gái, tôi đã cố gắng hết sức để bơi đưa cô gái vào bờ, dù rất kiệt sức vì chưa ăn bữa tối, may mắn cũng cứu được người”.





Sau khi đưa nạn nhân lên bờ an toàn, anh Đồng trong trạng thái ướt sũng, người nồng nặc mùi nước bẩn nhưng vẫn nở một nụ cười thật tươi vì cứu được người... Chàng trai xứ Thanh nhanh chóng trở lại quán ăn, rồi từ tốn tiếp tục bữa tối.

“Cô gái đó chừng 20 tuổi, biết Đồng biết bơi nên khi thấy cô đó nhảy tôi la lớn, sau đó Đồng nhảy xuống cứu. Dịp này, tôi và Đồng đang vào Huế để công tác, đây có thể là một kỷ niệm khó quên trong đời”, anh Tô Văn Bằng (quê Thanh Hóa, người đi cùng với anh Đồng) chia sẻ.

Trước hành động dũng cảm của chàng trai xứ Thanh, nhiều người chứng kiến sự việc đã dành không ngớt lời khen, bày tỏ sự cảm phục. Chị Trần Thị Mừng (40 tuổi, bán xôi bên cầu An Cựu) kể: “Thật sự rất dũng cảm, thấy cô gái nhảy xuống ai cũng lao đến xem nhưng vì trời tối, nước thì sâu nên chả ai dám nhảy, may mắn có cậu thanh niên này dũng cảm xuống cứu. Chỉ vừa kêu dĩa cơm rang ra còn chưa kịp ăn”.

Sau khi được anh Đồng ứng cứu, đưa lên bờ, cô gái đã được lực lượng chức năng cùng người dân trấn an tinh thần, động viên, đưa về trụ sở để làm rõ nguyên nhân sự việc.