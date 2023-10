Chàng trai xương thủy tinh bảo vệ an ninh khu xóm

Dù chân tay co quắp, mọi di chuyển đều phụ thuộc vào chiếc xe lăn, thế nhưng chàng trai xương thủy tinh Thân Ngọc Mạnh lại là người thành lập đội hình giữ gìn trật tự mang tên "Tiếng kẻng an ninh thôn Đức Liễn".

Hành trình vượt lên số phận của Thân Ngọc Mạnh sẽ được chính anh kể lại trong Trạm yêu thương với chủ đề “Tiếng chuông ngân xa” phát sóng lúc 10 giờ ngày 7.10 trên kênh VTV1 VTV

Lần đầu tiên lên sóng truyền hình, Thân Ngọc Mạnh không khỏi áp lực và có chút ngượng ngùng. Chỉ khi tham gia thử thách đoán từ khóa mang tên "Vua tiếng Việt", anh mới dần lấy lại sự tự tin. Chính những từ khóa mà Mạnh đoán đúng như "cho con", "quê hương", "chia sẻ" đã mở ra câu chuyện về cuộc đời chàng trai 9X mắc bệnh xương thủy tinh nhưng giàu nghị lực.

Mạnh bồi hồi khi nhắc tới hai chữ "cho con", tuổi thơ của anh đối mặt với nghịch cảnh, khi bạn bè đến trường và lớn lên mỗi ngày thì cơ thể của Mạnh lại càng co lại theo thời gian. Không thể di chuyển, Mạnh gắn liền với chiếc giường trong căn nhà nhỏ đơn sơ, chẳng có đồ vật nào giá trị. Mọi sinh hoạt của Mạnh đều nhờ vào đôi tay của mẹ. Nghe thấy ai mách ở đâu chữa được căn bệnh cho con, mẹ anh, bà Trần Thị Xa, cũng cố gắng bế Mạnh đến tận nơi để chạy chữa.

Gia đình thuần nông vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn khi người em thứ hai sau Mạnh cũng mắc căn bệnh này. Nhận thấy nỗi buồn và gánh nặng thêm nặng trĩu trên đôi vai mẹ, Mạnh đã quyết định phải mạnh mẽ hơn, vượt qua chính bản thân mình.

Từ khi có xe lăn, Mạnh bắt đầu khám phá thế giới bên ngoài. Lần đầu tiên anh được nhìn thấy mọi người đánh bóng chuyền, đá bóng, được gặp gỡ bà con hàng xóm, đặc biệt là bạn bè... Dần dần, anh bắt đầu tìm cách sử dụng các thiết bị di động, điện thoại, máy tính và học chữ qua những thiết bị ấy.

Cuộc sống của Mạnh như sang một trang mới kể từ khi anh nhìn nó tích cực hơn. Mạnh bắt đầu chia sẻ những hình ảnh của mình lên mạng xã hội, những ảnh đẹp về quê hương và cuộc sống xung quanh.

Năm 2018, Mạnh quyết định mở trang mạng xã hội "Đức Liễn quê hương tôi" với mong muốn chia sẻ, lan tỏa những thông tin, hình ảnh nơi sinh ra và lớn lên tới nhiều người. Trang mạng xã hội này đã trở thành điểm dừng chân, ôn ký ức của nhiều người Bắc Giang xa quê, đặc biệt trong đợt dịch Covid-19 ập đến, với tinh thần trách nhiệm của một thanh niên tích cực anh đã phát động nhiều phong trào chung tay phòng chống dịch và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Rất nhiều tình huống bắt cướp ly kỳ và bất ngờ sẽ được Thân Ngọc Mạnh bật mí trong chương trình Trạm yêu thương VTV

Từ khóa "quê hương" tiếp tục mở ra những trang ý nghĩa nhất của chàng trai thủy tinh. Vào năm 2021, khi dịch bệnh lắng xuống, cũng là lúc ở địa phương bắt đầu nổi lên tình trạng mất an ninh trật tự, nhiều gia đình bị trộm cắp. Ngọc Mạnh lại tiếp tục trăn trở, đi vận động từng thanh niên trong xóm thành lập đội hình "Tiếng kẻng an ninh thôn Đức Liễn" khi được sự đồng ý của công an huyện.

Nhiệm vụ cụ thể hằng ngày của đội là chia ca tuần tra, phát hiện những dấu hiệu bất thường về an ninh trật tự, nhanh chóng xử lý các vụ việc liên quan. Toàn bộ kinh phí hoạt động, các phương tiện, công cụ hoạt động của đội như gác chắn, đèn pin, bộ đàm và quan trọng nhất là chiếc kẻng báo động đều được các thành viên tự đóng góp hoặc vận động giúp đỡ.

Với từ khóa "chia sẻ", Mạnh cho biết: "Mình luôn cảm thấy bản thân may mắn khi đã chiến thắng được bản thân và vượt qua những khó khăn để có ngày hôm nay, nên mình rất muốn truyền cảm hứng cho những bạn cùng hoàn cảnh thêm mạnh mẽ để vươn lên trong cuộc sống". Khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Mạnh hy vọng sẽ nhân rộng được nhiều mô hình an ninh và giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn nữa. Khi nhận được món quà của Trạm yêu thương, chàng trai này đã không chỉ giữ cho riêng mình mà ngay lập tức san sẻ cho một em nhỏ nhà nghèo ở cùng huyện.

Những tình huống bảo vệ an ninh khu xóm diễn ra ly kỳ, gay cấn ra sao? Tất cả sẽ được tiết lộ trong Trạm yêu thương, chủ đề "Tiếng chuông ngân xa" phát sóng lúc 10 giờ thứ bảy, ngày 7.10 trên kênh VTV1.