Chàng tuyển thủ đam mê lắp ráp mô hình tỏa sáng ở tuyển bóng rổ Việt Nam

Ngoài giờ tập luyện, thi đấu, chàng tuyển thủ Việt kiều Mỹ Justin Young còn đam mê lắp ráp mô hình. Anh là điểm sáng giúp tuyển bóng rổ Việt Nam thắng Danang Dragons ở trận đấu thứ 4 của VBA Premier Bubble Games - Brought to you by NovaWorld Phan Thiet phát sóng tối 7.10.