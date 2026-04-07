Chánh án TAND tối cao: Kiên quyết không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm

Chiều 7.4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ nhậm chức ẢNH: GIA HÂN

Phát biểu nhậm chức, ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bộ Chính trị; Ban Bí thư; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Quốc hội, cùng cử tri và nhân dân đã tiếp tục tin tưởng tín nhiệm giao cho ông trọng trách là đại biểu Quốc hội khóa XVI và làm Chánh án TAND tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ông nhận thức sâu sắc rằng, đây là vinh dự và trọng trách to lớn trước Đảng, trước Quốc hội và nhân dân.

Theo Chánh án TAND tối cao, những năm qua, nhất là trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng, sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan tư pháp, của các bộ, ban, ngành, địa phương cùng sự tin tưởng ủng hộ của nhân dân, ngành tòa án đã có nhiều nỗ lực đổi mới, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp.

Những kết quả này đã góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Chánh án TAND tối cao cũng nhấn mạnh, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi các cơ quan tư pháp nói chung và TAND nói riêng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất và hiệu quả hơn nữa, đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Với tư cách là người đứng đầu cơ quan xét xử thực hiện quyền tư pháp theo quy định của Hiến pháp, ông sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp và lời hứa đã trình bày khi được bầu làm Chánh án TAND tối cao tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV.

Trọng tâm là quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, TAND tối cao sẽ tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của tòa án trong kiến tạo và phát triển.

Ngành tòa án sẽ chủ động tổng kết thực tiễn xét xử, phát hiện những bất cập, chồng chéo, mâu thuẫn trong các quy định của pháp luật để kịp thời kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi nhằm khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ các điểm nghẽn phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng ẢNH: GIA HÂN

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử

Theo Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng, ngành tòa án sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng xuyên suốt; bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất, kiên quyết không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm.

Đồng thời, ngành sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, cắt giảm các thủ tục hành chính tư pháp hướng tới xây dựng tòa án điện tử hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Cùng với đó là tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng gắn với công tác xây dựng ngành, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả phù hợp với mô hình tòa án 3 cấp.

Chú trọng tăng cường kỷ luật kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ, thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, liêm chính để làm cơ sở nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, yêu cầu mà Quốc hội đã đề ra.