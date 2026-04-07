Chính trị

Ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án TAND tối cao

Tuyến Phan - Văn Chung - Mai Hà
07/04/2026 15:41 GMT+7

Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chiều 7.4, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, với 496/496 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Văn Quảng tái đắc cử Chánh án TAND tối cao - Ảnh 1.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng

ẢNH: VOV

Ngay sau khi Quốc hội thông qua nghị quyết, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng đã thực hiện nghi thức tuyên thệ.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi, Chánh án TAND tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", ông Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ.

Ông Nguyễn Văn Quảng (57 tuổi), quê Hải Phòng, trình độ cao cấp lý luận chính trị, tiến sĩ luật.

Ông Nguyễn Văn Quảng có nhiều năm công tác gắn liền với ngành kiểm sát, từng làm Viện trưởng Viện KSND Q.Lê Chân, Phó viện trưởng rồi Viện trưởng Viện KSND TP.Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (Viện KSND tối cao).

Đến tháng 6.2015, ông Quảng là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng Viện KSND cấp cao tại TP.HCM, sau đó đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Viện KSND tối cao).

Tháng 9.2018, ông Quảng đảm nhiệm cương vị Phó viện trưởng Viện KSND tối cao.

Đến tháng 12.2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tháng 10.2020, ông Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tháng 1.2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng.

Tháng 9.2025, ông Quảng được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ.

Tháng 11.2025, ông Quảng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tháng 1.2026, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031, sau đó được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.

