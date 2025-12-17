Chánh án TAND tối cao: Nâng cao chất lượng xét xử, củng cố niềm tin người dân

Ngày 17.12, TAND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2026. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao.

Hội nghị cũng có sự tham dự của ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Trần Văn Bảy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM... cùng đại diện lãnh đạo cơ quan tiến hành tố tụng và sở, ngành tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND tối cao chỉ đạo hội nghị ẢNH: MAI THANH

Xem chất lượng, hiệu quả xét xử là nhiệm vụ cốt lõi của ngành

Tại hội nghị, lãnh đạo TAND TP.HCM thông tin, kể từ ngày 1.7.2025, TAND TP.HCM được thành lập trên cơ sở hợp nhất TAND TP.HCM, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TAND tỉnh Bình Dương. Do đó, khối lượng công việc chiếm gần 1/6 tổng số vụ việc toàn ngành tòa án.

Năm 2025, TAND 2 cấp thụ lý mới 105.984 vụ việc, đã giải quyết 103.907 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,7%.

Trong đó, về các vụ án hình sự, TAND TP.HCM đã đưa ra xét xử kịp thời nghiêm minh nhiều vụ án trọng điểm, phức tạp, thuộc diện Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, như vụ: Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2 với 35.824 bị hại - con số kỷ lục chưa từng có trong lịch sử tố tụng Việt Nam, vụ Xuyên Việt Oil, Tổng công ty lương thực miền Nam - Vinafood II, vụ Công ty Asanzo, vụ án liên quan đến Công ty SJC...

Đối với các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại và lao động, thì công tác hòa giải tiếp tục được chú trọng, đồng thời quá trình xét xử đảm bảo đúng pháp luật, bảo vệ kịp thời quyền và lợi ích chính đáng của các bên đương sự...

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của TAND 2 cấp TP.HCM trong năm 2025.

Ông Võ Văn Minh, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM phát biểu tại hội nghị ẢNH: MAI THANH

TAND 2 cấp đã nâng cao chất lượng xét xử; các vụ án tham nhũng, kinh tế được xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật; tích cực triển khai nhiệm vụ cải cách tư pháp gắn với chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin.

Ông Võ Văn Minh yêu cầu TAND 2 cấp TP.HCM cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động xét xử và xác định đây là nhiệm vụ trung tâm, cốt lõi của ngành. Tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan liên quan trong công tác thực tiễn xét xử; chủ động công tác tham mưu các giải pháp hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn và tạo môi trường pháp lý ổn định, minh bạch.

Chuẩn bị tổ chức tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên T.Ư Đảng, Chánh án TAND tối cao đánh giá, việc hợp nhất TAND TP.HCM từ 3 tỉnh và thành lập 19 TAND khu vực đã đặt ra nhiều thách thức và áp lực xét xử.

Năm 2025, số lượng án của tại TP.HCM chiếm 19,2% lượng án của cả nước. TAND tối cao đánh giá rất cao sự nỗ lực của TAND 2 cấp TP.HCM khi đã vượt qua khó khăn để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Chánh án TAND tối cao (bìa trái) và đại biểu tham dự hội nghị ẢNH: MAI THANH

Theo Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng, năm 2026 là năm bản lề và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; khẳng định những quan điểm, định hướng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới... và đã đặt ra nhiệm vụ ngày càng cao đối với ngành tòa án.

Chánh án TAND tối cao đề nghị lãnh đạo, thẩm phán TAND 2 cấp TP.HCM cần tập trung nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức, đội ngũ thẩm phán có đủ năng lực chuyên môn để chuẩn bị cho việc tổ chức tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế; tạo môi trường pháp lý thuận lợi, minh bạch cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng xét xử các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, dân sự và xem đây là nhiệm vụ then chốt để củng cố niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Đổi mới công tác quản lý, điều hành hoạt động trong điều kiện địa bàn rộng, khối lượng công việc lớn. Đưa vào kế hoạch làm việc năm 2026 các giải pháp cụ thể, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tòa án cơ sở hoạt động hiệu quả, giữ vững sự đoàn kết và thống nhất trong toàn ngành.

Xây dựng đội ngũ thẩm phán có trình độ chuyên môn sâu, bản lĩnh vững vàng, tâm sáng và trái tim nhân ái để có những phán quyết thuyết phục và mang lại niềm tin cho nhân dân và doanh nghiệp.

TAND TP.HCM nhận Huân chương Lao động hạng Nhất Tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM khẳng định sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành động với quyết tâm xây dựng TAND 2 cấp đạt nhiều kết quả, thành công hơn nữa trong năm 2026. Thừa ủy quyền, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Văn Quảng trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước đối với TAND TP.HCM ẢNH: MAI THANH Trong thời gian tới, TAND 2 cấp TP.HCM tăng cường sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ thẩm phán có tâm sáng và trái tim nhân ái. Nâng cao chất lượng xét xử, bồi dưỡng thẩm phán vững về lĩnh vực kinh doanh thương mại, trình độ ngoại ngữ... để đáp ứng yêu cầu khi thành lập tòa án chuyên biệt trong Trung tâm tài chính quốc tế. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; giải quyết dứt điểm vụ án tạm đình chỉ và không để phát sinh án quá hạn. Tăng cường công tác hòa giải, đối thoại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số... Cũng trong hội nghị, TAND TP.HCM đã vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng nhất của Chủ tịch nước vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giai đoạn 2021 - 2025.



