Channing Tatum hẹn hò người mẫu kém 19 tuổi sau khi chia tay Zoë Kravitz

Channing Tatum bên Inka Williams ẢNH: BACKGRID

Thep PageSix, Channing Tatum ra mắt mối tình mới của mình trong buổi tụ họp của CAA tại Los Angeles vào đêm muộn 28.2 (giờ địa phương). Tài tử 44 tuổi vui vẻ dắt tay người mẫu Inka Williams đến buổi tụ họp trong khi người đẹp này cúi đầu tránh sự chú ý từ đám đông. Cả hai dành cho nhau những cử chỉ nhẹ nhàng, thân mật. Trong một video được TMZ tiết lộ, sao phim 21 Jump Street đưa bạn gái trở lại chiếc xe riêng, cố gắng thoát khỏi vòng vây của các tay săn ảnh vây quanh. Nam diễn viên nhẹ nhàng đỡ bạn gái tin đồn lên xe rồi cùng rời đi.



Đáng chú ý, Zoë Kravitz cũng có mặt tại bữa tiệc kể trên và lặng lẽ ra về sau khi cặp Channing Tatum - Inka Williams cùng rời đi.

Theo Daily Mail, tài tử phim Magic Mike lần đầu dấy lên nghi vấn hẹn hò với Inka Williams khi cả hai được phát hiện cùng nhau ở khách sạn Santa Monica Proper. Trong khi đó, Zoë Kravitz chưa công khai hẹn hò ai kể từ khi chia tay. Tuy nhiên, gần đây có thông tin cô được nhìn thấy đi chơi cùng nam diễn viên Noah Centineo.

Inka Williams (25 tuổi) hiện hoạt động với vai trò người mẫu ẢNH: SPLASHNEWS

Chuyện tình lãng mạn giữa Channing Tatum và Zoë Kravitz bắt đầu vào mùa hè 2021 khi họ được nhìn thấy hẹn hò ở New York (Mỹ) sau khi gặp gỡ trên phim trường Blink Twice mà nữ diễn viên 8X làm đạo diễn. Hồi 2023, tài tử phim The Vow đã ngỏ lời cầu hôn người yêu bằng chiếc nhẫn kim cương 7 carat và nhận được cái gật đầu của cô. Cả hai từng là đôi tình nhân được săn đón ở làng giải trí, thường xuyên sánh bước bên nhau tại các sự kiện quan trọng.

Tuy nhiên, cuộc tình của họ đã chấm dứt vào tháng 10 năm ngoái. Được biết, cả hai chia tay trong hòa bình và vẫn giữ liên lạc. Nguồn tin thân cận với hai nghệ sĩ tiết lộ trên PageSix: "Không có sự bất hòa nặng nề nào giữa Channing Tatum và Zoë Kravitz. Họ thực sự chỉ trở nên xa cách nhau và quyết định rằng tốt nhất là họ nên đi theo con đường của riêng mình".

Channing Tatum và Zoë Kravitz thời còn bên nhau ẢNH: AFP

Gần đây, Zoë Kravitz chia sẻ về vị hôn phu cũ trong cuộc phỏng vấn với Elle. Sao phim The Batman bộc bạch: "Tôi yêu thứ mà chúng tôi cùng nhau tạo ra và tôi rất quan tâm đến anh ấy. Tôi rất vui vì tất cả những điều đó đã xảy ra. Tôi chỉ cảm thấy rất biết ơn vì chúng tôi đã cùng nhau thực hiện hành trình đó". Người đẹp nói thêm với tạp chí rằng Channing Tatum có rất nhiều điều để cống hiến và cô rất vui khi mọi người có thể tiếp tục chứng kiến điều đó.