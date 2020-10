Mưa lũ liên tục ập xuống mảnh đất miền Trung, hết đợt này lại đợt khác. Chỉ trong 10 ngày mà người dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế... phải gánh chịu liên tiếp 2 - 3 đợt lũ chồng lũ đặc biệt lớn, thiệt hại về người, tài sản là không thể đo đếm.

Đến tối qua, đã có hơn 120 người chết và mất tích; hàng vạn ngôi nhà ngập trong nước; rất nhiều gia đình tài sản dành dụm bấy lâu nay bỗng trôi theo dòng lũ bất ngờ dâng trong đêm...

Những ngày này, khắp nơi trên mảnh đất hình chữ S người dân hướng về đồng bào miền Trung. Tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ đồng bào thể hiện nhất quán từ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ qua lời kêu gọi, trực tiếp đóng góp cứu trợ đồng bào; đến từng người dân với hành động nhường cơm sẻ áo, chung tay góp sức.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quân đội, công an, chính quyền địa phương, các đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, báo chí cùng vào cuộc, đóng góp nhân lực, tiền bạc, khẩn cấp cứu người, đưa hàng hóa, nhu yếu phẩm đến với bà con bị lũ cô lập . Nhiều cá nhân, nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng công chúng cũng huy động được hàng chục tỉ đồng, trực tiếp mang tới cứu trợ bà con vùng lũ... Tất cả với tinh thần đảm bảo an toàn tính mạng người dân, trước mắt không để dân đói khát trong cơn hoạn nạn.

Nhưng cứu trợ miền Trung không chỉ mục tiêu an toàn tính mạng người dân vùng lũ, mà cần an toàn cho chính lực lượng đi cứu trợ, cứu nạn, dù biết những tấm lòng khi đến với dân là bất chấp hiểm nguy, là đau đáu với nỗi đau đồng bào. Hình ảnh những đoàn từ thiện, nghệ sĩ, cá nhân đi xuồng, lội lũ mang quà cứu trợ dân khiến ai cũng cảm phục, xúc động, làm lan tỏa, nhân lên tinh thần tương thân tương ái, song xen vào đó cũng gợn cả bất an bởi hầu hết người cứu trợ từ nơi khác tới, chưa quen địa hình mà mưa lũ vẫn cuồn cuộn đầy bất trắc.