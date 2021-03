Gây lãng phí cũng là phạm tội

Đáng tiếc tình trạng lãng phí kiểu này lại không hề hiếm. Hồi năm ngoái, Báo Thanh Niên cũng từng phát hiện và phản ánh hiện trạng làng nghề Phương La (xã Thái Phương, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) oằn mình chịu ô nhiễm nước thải, trong khi nhà máy xử lý nước thải có vốn ngân sách 76 tỉ đồng xây xong lại bỏ hoang 2 năm do thiếu kinh phí vận hành. Nhưng rồi, cũng chỉ có người viết và độc giả là xót xa nhìn các công trình phơi mưa phơi nắng, nhìn ngân khố quốc gia bị bào mòn mỗi ngày. Còn chính quyền H.Hưng Hà và tỉnh Thái Bình thậm chí còn chả buồn giải thích cho sự đầu tư vô lý đó. Theo cập nhật mới nhất của Thanh Niên thì đến nay, sau 3 năm đắp chiếu, nhà máy này hiện gần như không còn khả năng hoạt động do máy móc xuống cấp, công nghệ lạc hậu, công suất thì quá thấp so với nhu cầu thực tế.