Giám sát giá dịch vụ y tế

Đây là bước tiến đáng ghi nhận trong quản lý giá của ngành y tế, vì lâu nay nhiều loại giá dịch vụ, giá thiết bị y tế còn “tù mù”, nhất là sau vụ nâng khống giá mua máy xét nghiệm Covid-19 , khiến một số cán bộ bị khởi tố. Do vậy, việc công khai để người dân biết giám sát (phần nào), cũng như các cơ sở tham khảo, là cần thiết.

Tuy nhiên, ngoài công khai đó thì ngành y tế cần có sự giám sát giá sâu sát ở các cơ sở khám chữa bệnh, kể cả bệnh viện công lập; và tìm hiểu thêm về giá máy móc, thiết bị... Bởi, việc công khai mới chỉ là giá “cơ bản” các công ty, cơ sở y tế đưa ra. Còn họ có lấy đúng như giá công khai hay không cần có sự giám sát, kiểm tra. Bởi thực tế đã có những cơ sở y, dược, không thực hiện đúng như giá niêm yết; thậm chí còn làm trái chuyên môn được cấp phép, hay "vẽ" ra nhiều thứ để "moi" tiền người bệnh...

Với trang thiết bị y tế , đó chỉ là giá do doanh nghiệp, nhà cung cấp công bố giá bán mong muốn của họ tại thị trường Việt Nam, chứ cơ quan quản lý hiện chưa biết được mức giá kê khai so với giá gốc và chưa thể so sánh được giá họ bán tại thị trường trong nước với thị trường khác.