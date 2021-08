Pháo đài lòng dân

Chúng ta coi việc phòng, chống Covid-19 là một cuộc chiến và mỗi người dân là một chiến sĩ, điều đó đúng. Chúng ta cần những “pháo đài” để bảo vệ dân, điều đó lại càng đúng. Nhưng cách mà ông Phạm Minh Chính quan tâm khi đi thị sát tại cấp phường ở TP.HCM và Bình Dương, rằng: Người dân cần tiếp cận y tế thì hỏi ai? Có số điện thoại không? Gọi có được không?, cho thấy “pháo đài” mà Chính phủ muốn hướng tới mà một chính quyền cấp cơ sở gần dân, hỗ trợ tốt nhất khi người dân cần về dịch vụ y tế, an sinh; ốm thì gọi ai, thiếu lương thực, thực phẩm thì gọi ai để được cung cấp kịp thời, an toàn.

Chỉ khi người dân an tâm rằng họ “ai ở đâu ở yên đó” theo yêu cầu của Chính phủ vẫn được bảo đảm các điều kiện an sinh thiết yếu nhất, thì việc giãn cách mới thực hiện được hiệu quả. Chính quyền cấp cơ sở phải là trung tâm hỗ trợ dân, có mặt ngay khi người dân cần, nhất là trong tình huống khẩn cấp.

Đừng hiểu “pháo đài” theo nghĩa ngăn cản tiếp xúc, ngăn cản giao thương; lập “pháo đài” chống dịch bằng cách lập ra các hàng rào tôn như ở Hoàng Mai (Hà Nội), hay ngăn cản lưu thông hàng hóa như Cần Thơ, Hải Phòng và một số địa phương khác từng làm.

Thực tế đã cho thấy, do chính quyền cấp cơ sở xã, phường không bảo đảm được cho người dân đủ ăn, đủ mặc, không đưa dịch vụ y tế đến gần dân nhất (năng lực y tế cấp xã, phường còn yếu), không bảo đảm an dân, trật tự an toàn xã hội, nên dù việc giãn cách có được thực hiện cũng chỉ là “chặt ngoài lỏng trong”, không mang lại hiệu quả bền vững.