Chào cờ tại Đất Mũi, tiếp nối hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi'

Ngày 27.9, tại Cột cờ Hà Nội trong Khu du lịch Mũi Cà Mau (xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cà Mau tổ chức lễ chào cờ trong khuôn khổ chặng 6 Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi".

Tham dự chương trình có anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Lê Thanh Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; anh Phạm Tuấn Tài, Bí thư Tỉnh đoàn Cà Mau; anh Lê Tuấn Anh, Phó bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP.HCM; chị Nguyễn Thị Thúy Duy, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột cờ Hà Nội trong Khu du lịch Mũi Cà Mau, thuộc xã Đất Mũi, trong chặng 6 Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” ẢNH: CTV

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu cùng cán bộ Hội, đoàn viên, thanh niên thực hiện nghi thức chào cờ. Tiếng Quốc ca vang lên, cờ đỏ sao vàng tung bay giữa nền trời phương Nam, mọi ánh mắt cùng hướng về Quốc kỳ.

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026 đã đi qua những miền đất thiêng liêng của Tổ quốc, lan tỏa truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam.

Anh Lê Hải Long, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Công tác thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, trao đuốc cho chị Nguyễn Thị Thúy Duy, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau

ẢNH: CTV

Sau chặng 5 khởi động tại TP.HCM, ngọn lửa hành trình tiếp tục được trao truyền tại Đất Mũi - Cà Mau, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc.

Tại chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tặng 100 ba lô và 30 suất học bổng; Hội Liên hiệp thanh niên TP.Hà Nội tặng công trình cây xanh và 50 ảnh phục dựng mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ cho Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau.

Phó chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, anh Lê Hải Long trao quà cho các em học sinh tại xã Đất Mũi

ẢNH: CTV

Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau cũng trao tặng Hội Liên hiệp thanh niên xã Đất Mũi dự án khởi nghiệp cho thanh niên trị giá 20 triệu đồng.

Mỗi công trình, phần việc mang một ý nghĩa riêng, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ bằng những hành động thiết thực.

Bí thư Tỉnh đoàn Phạm Tuấn Tài (trái) trao bảng tượng trưng tặng dự án khởi nghiệp cho anh Mã Hữu Duyên, Bí thư xã Đoàn Đất Mũi

ẢNH: CTV

Khép lại chương trình chào cờ, dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay, cán bộ Hội, đoàn viên, thanh niên cùng hòa vang ca khúc "Tôi yêu Tổ quốc tôi". Khoảnh khắc ấy kết nối tinh thần của hành trình với niềm tự hào về vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc.