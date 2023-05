‘Chảo lửa’ Biên Hòa lên 38,7 độ C

Sáng 4.5, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết: Nắng nóng tiếp tục trên toàn khu vực Nam bộ trong ngày hôm qua, riêng miền Đông nắng nóng gay gắt hơn. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận được trong ngày 3.5 là 38,7 độ C tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Cùng trên địa phận tỉnh Đồng Nai, nhiệt độ tại Trị An là 37,8 độ C, Tà Lài 37,7 độ C và Long Khánh 37,1 độ C.

Bản đồ dự báo nhiệt cao nhất trong 24 giờ tới Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ

Còn tại Đồng Phú (Bình Phước) nhiệt độ là 37,3 độ C, Thủ Dầu Một (Bình Dương) 37,8 độ C và Tây Ninh 37 độ C…

Dự báo trong ngày hôm nay, nắng nóng giảm nhẹ ở các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, nhiệt độ phổ biến 36 - 37 độ C. TP.HCM và các tỉnh ĐBSCL nhiệt độ 35 - 36 độ C. Giai đoạn nắng nóng gay gắt kéo dài từ 12 - 16 giờ mỗi ngày. Đợt nắng nóng này dự báo tiếp tục kéo dài đến ngày 7.5.

Do nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí thấp nên cảm giác càng gay gắt; nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Theo thông tin từ các thiết bị di động, vào thời điểm 9 giờ sáng ngày 4.5, nhiệt độ tại Biên Hòa và cả TP.HCM là 32 độ C và nhiệt độ cảm nhận đã lên tới 37 độ C.