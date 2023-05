Những điều nên làm để giữ sức khỏe khi nắng nóng gay gắt

Nhiệt độ cao có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe như say nắng, mất nước, kiệt sức vì nóng và chuột rút do nhiệt. Do đó, trong những tình huống như vậy, điều quan trọng là phải tuân theo tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn ngừa tác hại của nhiệt độ quá cao, theo đài NDTV.

Mẹo đầu tiên để ngăn ngừa say nắng là tăng lượng chất lỏng Shutterstock

Đây là những gì bạn nên làm để giữ sức khỏe trong cái nóng khắc nghiệt

Mẹo phòng chống say nắng

Say nắng là một tình trạng nghiêm trọng do tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao. Đã có trường hợp tử vọng do say nắng trong mùa hè. Tình trạng này cần được điều trị ngay lập tức vì nếu không, nó có thể nhanh chóng làm hỏng thận, cơ, não và tim.

Các triệu chứng của say nắng

Các triệu chứng của say nắng là:

Nhiệt độ cơ thể trên 40 độ C

Nhầm lẫn, nói lắp và cáu kỉnh

Khô và đỏ trên da và không thấy đổ mồ hôi

Thở nhanh và gấp

Nôn và buồn nôn

Nhịp tim nhanh và tăng

Nhức đầu và chuột rút cơ thể

Nắng nóng gay gắt, nếu không biết cách chăm sóc sức khỏe, sẽ rất dễ dẫn đến say nắng Shutterstock

Cách phòng chống say nắng

Bác sĩ Tushar Tayal, chuyên gia tư vấn tại Khoa Nội, Bệnh viện CK Birla, Gurugram (Ấn Độ), đã chia sẻ một số mẹo để ngăn ngừa say nắng, bao gồm:

Tăng lượng chất lỏng tổng thể. Uống nhiều nước, nước dừa, nước chanh, sữa lên men và nước trái cây tươi, đặc biệt là trong khi tập thể dục hoặc khi đi từ trời nóng như thiêu đốt về, theo NDTV.

Tránh tập thể dục ở nhiệt độ cao

Tắm bằng nước lạnh

Mặc quần áo sáng màu, rộng rãi và thoải mái

Cũng nên tránh ra ngoài trong khoảng thời gian từ 11 giờ sáng đến 3 giờ chiều khi nắng nóng cao điểm

Tránh uống rượu vì nó tạo ra nhiều nhiệt hơn trong cơ thể

Các mẹo khác để giữ sức khỏe trong mùa hè