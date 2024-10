Chảo lửa Trung Đông thêm phần khó đoán

"Một phát súng vào đầu", đó là điều mà tờ The New York Times hôm 18.10 đưa tin về đòn đoạt mạng ông Sinwar sau quá trình khám nghiệm tử thi. Hamas và Israel đã xác nhận ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh Hamas vốn mang lập trường cứng rắn trong nỗ lực đàm phán ngừng bắn tại Gaza, thiệt mạng.



Cục diện khó lường

Đài CNN hôm 18.10 dẫn lời nhà nghiên cứu Harel Chorev (Đại học Tel Aviv, Israel) nhận định cái chết của ông Sinwar có thể giáng đòn chí mạng với Hamas, dựa trên cách hoạt động của nhóm vũ trang này. Theo ông Chorev, trước khi xung đột nổ ra, quyền lực của Hamas được phân cấp và ông Sinwar chỉ là một trong số những chỉ huy. Nhưng quyền lực của ông ngày càng được củng cố và là người đưa ra những quyết định quan trọng, đặc biệt sau khi Israel hạ nhiều chỉ huy cấp cao của nhóm này.

Đã có thông tin về một số cái tên được đồn đoán thay thế thủ lĩnh Hamas, song nhóm này khẳng định sẽ không từ bỏ những điều kiện để đạt thỏa thuận ngừng bắn mà ông Sinwar đặt ra khi còn sống, bao gồm yêu cầu quân đội Israel chấm dứt hoạt động ở Gaza và rút khỏi dải đất này, đồng thời thả hàng trăm tù nhân Palestine. The Times of Israel cho hay Hamas còn "dội gáo nước lạnh" lên kỳ vọng về thỏa thuận thả con tin, khi tuyên bố hơn 100 con tin bị giữ tại Gaza sẽ không được trả tự do cho đến khi cuộc chiến kết thúc và Israel rút quân. Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei hôm qua nhấn mạnh cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar sẽ không ngăn cản được "Trục kháng chiến" và Hamas sẽ tiếp tục tồn tại.

Người biểu tình ở Yemen mang theo ảnh của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar hôm 18.10 ẢNH: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không có dấu hiệu cho thấy ông sẽ chấp nhận những điều khoản ngừng bắn từ Hamas nếu không có thay đổi nào, theo The Guardian. Trong khi đó, Mỹ bày tỏ sự lạc quan thận trọng rằng cái chết của ông Yahya Sinwar có thể đẩy nhanh tiến trình thả con tin. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby nói ông Sinwar là trở ngại chính trong các cuộc đàm phán ngừng bắn và việc thủ lĩnh Hamas thiệt mạng là một bước ngoặt. Song ông Kirby cũng nhấn mạnh các cuộc đàm phán vốn ngưng trệ từ lâu vẫn chưa được nối lại.

Nhà ông Netanyahu bị nhắm đến

Lãnh thổ Israel hôm qua tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công được triển khai từ Li Băng, đáng chú ý là một máy bay không người lái (UAV) đã hướng đến tư dinh Thủ tướng Netanyahu tại thị trấn Caesarea, phía bắc Israel. Reuters dẫn lời người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu không ở gần đó và cũng không ghi nhận thương vong. Trước đó, quân đội Israel cho biết khoảng 20 quả rốc két phóng từ Li Băng nhằm vào TP.Safed ở Israel sáng qua, một số quả đã bị đánh chặn, trong khi phần còn lại rơi xuống bãi đất trống. Một vụ tấn công khác hôm qua nhằm vào TP.Haifa khiến ít nhất 5 người bị thương.

Chịu đòn chí tử từ Israel, Hezbollah dồn sức cho cuộc chiến lâu dài

Tại Gaza, các quan chức y tế nói rằng xe tăng Israel hôm qua đã bao vây và bắn vào một bệnh viện ở TP.Beit Lahia, phía bắc Gaza. Trước đó cùng ngày, quan chức Palestine cho biết quân đội Israel đã tấn công một căn nhà ở trại tị nạn al-Maghazi, miền trung Gaza, khiến ít nhất 11 người chết. Ngày 18.10, quan chức y tế Gaza nói các đòn tập kích của Israel khiến ít nhất 33 người thiệt mạng và 85 người bị thương tại TP.Jabalia. Phía Israel chưa bình luận về các thông tin trên.