Chảo lửa Việt Trì ‘sang xịn mịn’, sẵn sàng tiếp lửa đội tuyển Việt Nam đấu Indonesia

Tại AFF Cup 2024, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với đội tuyển Lào, Indonesia, Philippines và Myanmar. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik được đá 2 trận trên sân nhà Việt Trì, lần lượt tiếp đón Indonesia và Myanmar. Màn chạm trán với đội tuyển Indonesia thuộc lượt đấu thứ 3, diễn ra lúc 20 giờ ngày 15.12. Trong khi đó, trận đấu với Myanmar là lượt đấu cùng, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 21.12.

Đánh giá sức mạnh các đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2024

Theo ghi nhận, sân Việt Trì đã hoàn tất những điều kiện về hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ cho hai trận đấu này. Mặt cỏ sân thi đấu, sân tập cũng như cảnh quan môi trường đều được chăm sóc rất tốt. Bên cạnh đó, các khu vực chức năng của sân như phòng thay đồ, họp báo cũng thường xuyên được vệ sinh đảm bảo đủ tiêu chuẩn tổ chức các giải đấu quốc tế.

Mặt cỏ sân Việt Trì cực mịn, sẵn sàng cho 2 trận vòng bảng của đội tuyển Việt Nam



Sau khi hoàn tất các công đoạn kiểm tra ngày 6.12, ông Hà Nhật Linh, Phó giám đốc Trung tâm quản lý khai thác khu liên hợp TDTT tỉnh Phú Thọ đánh giá: “Hơn 10 ngày trước khi trận đấu của đội tuyển Việt Nam diễn ra, cảm nhận mặt sân lúc này khá đẹp. Mặt cỏ mượt và mịn. Dù thời tiết miền Bắc thời điểm này rất khắc nghiệt, nhiều sương muối nhưng do được chăm sóc, bảo dưỡng thường xuyên nên mặt cỏ luôn ở tình trạng tốt".

Ngoài việc đảm bảo cơ sở vật chất và sân bãi luôn ở tình trạng tốt nhất, Ban tổ chức cho biết công tác an ninh cũng được chú trọng. Theo đó, lực lượng an ninh luôn xây dựng những kế hoạch cụ thể nhằm đảm bảo an toàn tại nơi ăn ở, quá trình di chuyển tập luyện, thi đấu của đội tuyển Việt Nam lẫn các đội tuyển Indonesia, Myanmar khi đến đây làm khách.

Trở về từ chuyến tập huấn ở Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã có một vài buổi tập trên sân Việt Trì. Tất các cầu thủ đều tỏ ra thích thú và thoải mái với chất lượng của sân ẢNH: VFF

HLV Kim Sang-sik cũng đã được trải nghiệm chất lượng của mặt sân Việt Trì ẢNH: VFF

Bắt đầu từ 9 giờ sáng ngày 2.12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã bán vé cho 2 trận đấu trên sân Việt Trì. Giá vé xem các trận đấu có 3 mệnh giá gồm 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Vé được phân phối độc quyền trên ứng dụng VinID (nay đổi tên thành ứng dụng OneU và chỉ có duy nhất hình thức phát hành online).

Quang cảnh sân Việt Trì

Chưa đầy 3 ngày sau, VFF cho biết toàn bộ 20.000 vé trận Việt Nam gặp Indonesia đã được bán hết. Trong khi đó, tính đến sáng 6.12, hạng vé 300.000 đồng trong trận cầu giữa đội tuyển Việt Nam và Myanmar cũng đã không còn.

Trận ra quân, đội tuyển Việt Nam đánh bại đội Lào với tỷ số 4-1. Đây sẽ là động lực để thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng đến chiến thắng trước Indonesia.