Chấp thuận dự án casino thí điểm cho người Việt tại Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 15.8 đã ban hành Quyết định số 3226/QĐ-UBND, chấp thuận Công ty CP Mặt trời Vân Đồn (Tập đoàn Sun Group) làm chủ đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn, tổ hợp casino thí điểm cho người Việt chơi.

Phối cảnh dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn, tổ hợp casino thí điểm cho người Việt ẢNH N.H

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 27.6.2025.

Với tổng diện tích hơn 244 ha, siêu tổ hợp này được định hướng trở thành khu du lịch nghỉ dưỡng giải trí có thưởng cao cấp, gồm casino, khách sạn, resort, condotel, trung tâm thương mại, nhà phố dịch vụ, văn phòng, trung tâm hội nghị - hội thảo, cùng hệ thống vui chơi giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Điểm nhấn là hoạt động casino cao cấp thí điểm cho người Việt, với các tiêu chí nghiêm ngặt theo quy định.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 2 tỉ USD, thời hạn hoạt động không quá 70 năm. Dự án có tiến độ 9 năm để xây dựng cơ bản và đưa vào khai thác sau khi được giao đất. Mục tiêu là kiến tạo một điểm đến mang tầm vóc khu vực, tương tự như Macau (Trung Quốc) hay Las Vegas (Mỹ), đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn và nâng tầm vị thế du lịch giải trí Việt Nam.

Tổ hợp giải trí có tổng mức đầu tư 2 tỉ USD tại Vân Đồn ẢNH: N.H

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group vùng miền Bắc, cho biết tập đoàn cam kết áp dụng những tiêu chuẩn cao nhất về quy hoạch, thiết kế và vận hành để hình thành một quần thể du lịch casino đẳng cấp.

"Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ mang lại trải nghiệm chưa từng có cho du khách và trở thành cú hích đưa Vân Đồn bứt phá, trở thành biểu tượng du lịch giải trí mới của Việt Nam", ông Huy nhấn mạnh.

Trong những năm qua, Sun Group đã tạo dấu ấn tại Quảng Ninh với nhiều công trình hạ tầng chiến lược và du lịch quy mô lớn như sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, các tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, cùng hệ sinh thái nghỉ dưỡng giải trí Sun World Ha Long, Yoko Onsen Quang Hanh, Oakwood Halong.

Việc lựa chọn Sun Group làm chủ đầu tư casino Vân Đồn được kỳ vọng sẽ giúp Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển và cửa ngõ của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, theo quy hoạch phát triển tỉnh đến năm 2050.