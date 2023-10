Charlie Nguyễn và Netflix hỗ trợ làm phim miễn phí

Bên cạnh việc làm phim, đạo diễn/biên kịch kiêm nhà sản xuất Charlie Nguyễn luôn mong muốn được tìm kiếm và bồi dưỡng nhân tài mới cho nền công nghiệp điện ảnh nước nhà. Mới đây, Charlie Nguyễn và hãng phim Chánh Phương của anh đã có cú bắt tay với Netflix để tổ chức một chương trình đào tạo và hỗ trợ tài năng điện ảnh mang tên Practical Series Production.

Practical Series Production sẽ đào tạo miễn phí và cung cấp kinh phí sản xuất cho dự án xuất sắc nhất chương trình CHÁNH PHƯƠNG FILMS

Không chỉ trang bị kiến thức làm phim cho những ai khao khát dấn thân vào con đường điện ảnh, Practical Series Production còn có định hướng đào tạo rõ ràng, thậm chí đài thọ toàn bộ ngân sách sản xuất để ê kíp trẻ tài năng làm ra bộ phim hoàn chỉnh.

Về lý do dẫn đến cái bắt tay đặc biệt kể trên, Charlie Nguyễn cho biết: “Vừa qua, tôi phát hiện Netflix sở hữu 1 quỹ sáng tạo tên The Netflix Fund for Creative Equity rất thú vị. Sau khi tìm hiểu, vì cảm thấy hai bên đều có chung mục tiêu, tôi đã gửi lời đề nghị mời họ hợp tác với mình. Tôi muốn mở ra cánh cửa cơ hội giúp các bạn trẻ đam mê dễ dàng tiếp cận, học hỏi kỹ thuật làm phim chuyên nghiệp”.

"Chương trình lần này phù hợp các bạn trẻ Việt Nam ở độ tuổi từ 18-25; muốn trở thành nhà sản xuất, đạo diễn hoặc biên kịch một mini-series và chưa từng thực hiện bất kỳ tác phẩm truyền hình, điện ảnh thương mại nào dưới vai trò nhà sản xuất, đạo diễn, biên kịch”, đạo diễn Charlie Nguyễn tiết lộ thông tin về đối tượng mà Practical Series Production hướng đến. Để tham gia chương trình đào tạo này, các bạn trẻ có đam mê cần nộp hồ sơ ứng tuyển.

Đạo diễn Charlie Nguyễn bắt tay với Netflix để tạo điều kiện cho các bạn trẻ Việt yêu điện ảnh được thực sự làm phim CHÁNH PHƯƠNG FILMS

Sau vòng nộp hồ sơ, những dự án được lựa chọn sẽ tham gia chuỗi workshop Đào tạo sản xuất phim chuyên sâu và có cơ hội giới thiệu dự án của mình với những tên tuổi lớn trong ngành làm phim tại Việt Nam. Cuối cùng, duy nhất một nhóm làm phim có dự án xuất sắc nhất sẽ được chương trình tài trợ 100% kinh phí làm phim, được chính đạo diễn Charlie Nguyễn tham gia cố vấn trực tiếp để sản xuất thành mini-series.

Bên cạnh sự góp mặt của cái tên kỳ cựu Charlie Nguyễn, Practical Series Production còn quy tụ ban giám khảo cùng các vị khách mời uy tín, dày dặn kinh nghiệm “thực chiến” để chia sẻ kiến thức cho các thí sinh tham gia. Đạo diễn Charlie Nguyễn hy vọng chương trình sẽ duy trì đam mê làm phim của giới trẻ, trước thực trạng điện ảnh Việt đang thiếu hụt tài năng làm phim trẻ tuổi.

Charlie Nguyễn, tên thật Nguyễn Chánh Trực, là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất người Mỹ gốc Việt. Anh là người đứng sau nhiều bộ phim ăn khách như như Dòng máu anh hùng, Để Mai tính, Em chưa 18, Tèo em...