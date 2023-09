Charlie Puth cầu hôn người bạn thân nhất

Charlie Puth thông báo đã đính hôn INSTAGRAM NV

Thông qua bài viết mới nhất được đăng tải trên trang Instagram có hơn 18 triệu người theo dõi, Charlie Puth khoe loạt khoảnh khắc vui vẻ bên bạn gái Brooke Sansone và người đẹp này đeo chiếc nhẫn lớn ở ngón áp út. Chủ nhân hit Attention thông báo tin vui đến người hâm mộ: "Tôi bay đến New York để cầu hôn người bạn thân nhất của mình và cô ấy đã đồng ý. Tôi hiện là phiên bản hạnh phúc nhất, tốt nhất của chính mình và tất cả những điều đó đều nhờ vào Brookie". Anh cũng nhắn gửi đến người thương: "Anh mãi yêu em vô tận".

Dòng trạng thái của nam ca sĩ 9X nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng, bên dưới mục bình luận, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ thi nhau gửi lời chúc mừng đến cặp đôi.



Nam ca sĩ 9X bên bạn gái. Brooke Sansone tốt nghiệp đại học vào năm 2021 và đang làm việc trong lĩnh vực marketing, quan hệ công chúng GETTY

Charlie Puth và Brooke Sansone có mối quan hệ thân thiết suốt nhiều năm. Trong một buổi phát trực tiếp qua Instagram hồi 2019, anh trìu mến gọi Brooke Sansone là "Brookie". Tháng 9.2022, cặp đôi được nhìn thấy tại một lễ hội ở New York (Mỹ) cùng các thành viên trong gia đình chủ nhân hit See You Again khiến dân tình bàn tán xôn xao. Tháng sau, nam ca sĩ xuất hiện trên chương trình The Howard Stern Show và tiết lộ rằng anh đang yêu một người đã gắn bó từ lâu.

Giọng ca đình đám úp mở về người thương: "Cô ấy là người mà tôi lớn lên cùng" và thừa nhận thật tuyệt vời khi có một người mà mình đã quen biết từ lâu luôn ở bên anh trong suốt sự nghiệp âm nhạc. Ngôi sao 9X cũng thừa nhận không còn thích ra ngoài bung xõa như trước, càng đi xa, anh càng muốn trở về bên những người thân thương đã gắn bó với mình từ lâu.

Đến tháng 12.2022, Charlie Puth chính thức công khai mối quan hệ tình cảm với Brooke Sansone thông qua loạt ảnh cặp đôi cùng chụp ảnh nhân dịp sinh nhật thứ 31 của nam ca sĩ. Giọng ca Light Switch không giấu được niềm hạnh phúc: "Tôi không phải là kẻ thua cuộc vì tôi không để mất cô ấy".

Charlie Puth vừa đến Việt Nam biểu diễn cách đây ít lâu NHƯ VÕ

Charlie Puth sinh năm 1991, gia nhập làng giải trí từ hồi 2009 và hiện là một trong những giọng ca 9X được săn đón tại làng nhạc Mỹ cũng như quốc tế.

Ngôi sao 32 nổi đình đám nhờ hàng loạt bản hit tỉ view: See You Again, We Don't Talk Anymore, Attention… đồng thời phát hành ba album phòng thu gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng. Tháng 7 vừa qua, nam ca sĩ vừa đến Nha Trang biểu diễn khiến fan Việt thích thú.