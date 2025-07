Charlize Theron tiết lộ mối quan hệ với chàng trai 26 tuổi

Nữ diễn viên Charlize Theron trò chuyện với Alex Cooper trong tập podcast Call Her Daddy phát sóng hôm 2.7 để quảng bá cho bộ phim mới The Old Guard 2.

"Tôi chỉ muốn nói điều này theo góc nhìn của mình. Gần đây tôi có quan hệ tình cảm với một chàng trai 26 tuổi và điều đó thực sự tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ làm điều đó trước đây", Charlize Theron thú nhận.

Charlize Theron trò chuyện với Alex Cooper trong tập podcast Call Her Daddy ẢNH: YOUTUBE

Ngôi sao phim Atomic Blonde tiết lộ cô đã "tìm thấy sự tự do" ở độ tuổi ngoài 40, cho phép cô thoải mái trong chuyện tình cảm - điều rất hiếm khi xảy ra với cô.

Charlize Theron hiện là mẹ đơn thân

Charlize Theron cũng cho rằng việc ưu tiên cho đời sống tình cảm là điều khó khăn đối với một bà mẹ đơn thân. "Làm gì có thời gian cho việc hẹn hò khi tôi có 2 đứa con đang ở độ tuổi đi học", cô nói. Charlize Theron đã nhận nuôi 2 con: Jackson (12 tuổi) và August (9 tuổi).

Charlize Theron luôn có xu hướng giữ kín chuyện tình cảm. Gần đây nhất, cô được cho là hẹn hò với người mẫu Alex Dimitrijevic vào tháng 5.2023 dù chưa bao giờ xác nhận chuyện này.

"Charlize và Alex đã hẹn hò được vài tháng", một nguồn tin chia sẻ với Us Weekly vào thời điểm đó, lưu ý rằng mối quan hệ của cặp đôi "vẫn đang trong giai đoạn đầu" nhưng họ "thực sự thích nhau". Cả hai chia tay vào tháng 11.2024.

Charlize Theron và 2 con gái nuôi ẢNH: INSTAGRAM NV

Trước đó, nữ diễn viên đoạt giải Oscar từng có mối quan hệ được công khai rộng rãi với Sean Penn vào năm 2013. Nhiều nguồn tin cho rằng cặp đôi này đã bí mật đính hôn.

Tuy nhiên, sau khi họ chia tay vào năm 2015, ngôi sao phim Max Max: Fury Road cho biết cô không có ý định kết hôn với nam diễn viên Sean Penn.

Trước Sean Penn, Charlize Theron từng hẹn hò với các diễn viên Craig Bierko, Stuart Townsend và thủ lĩnh nhóm Third Eye Blind - Stephan Jenkins.