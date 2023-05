Charlize Theron: Tôi ước mình gia nhập nhà ‘Fast & Furious’ ở độ tuổi 20

Gia nhập "vũ trụ đua xe" Fast & Furious từ năm 2017 với phần phim The fate of the furious, bà trùm khủng bố Cipher thủ vai bởi Charlize Theron được đánh giá là một trong những phản diện ấn tượng nhất loạt phim. Minh tinh 47 tuổi khiến khán giả phấn khích khi quay trở lại với vai diễn này trong Fast X - phần phim mới nhất và cũng là chương cuối của thương hiệu bom tấn tỉ đô Fast & Furious.

Cipher của Charlize Theron là phản diện được yêu thích nhất nhì loạt phim Fast & Furious SCREENANT

* Xin chào Charlize Theron! Cô cảm thấy háo hức ra sao khi được trở lại với "vũ trụ" Fast & Furious?

- Diễn viên Charlize Theron: Tôi luôn luôn xúc động khi nhận được lời mời quay trở lại. Tôi thích cảm giác tìm hiểu xem họ dự định sẽ làm gì với nhân vật của mình cũng như những rắc rối mà chúng tôi sẽ phải đối mặt trong phần phim mới này. Thật tuyệt vời khi được trở thành một phần của thương hiệu điện ảnh từng gặt hái được những thành tựu lẫy lừng như Fast & Furious. Cái cách mà các nhà làm phim dẫn dắt câu chuyện, các nhân vật đi tới phần cuối này thực sự đặc biệt. Tôi đã có rất nhiều trải nghiệm vui vẻ khi thủ vai Cipher.



Charlize Theron thả dáng nóng bỏng trên thảm đỏ sự kiện ra mắt Fast X GETTY

* Trở lại với phần phim này, Cipher có còn là một nhân vật "trên cơ" mọi đối thủ?

- Tôi cảm nhận được rằng vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn cần phải được giải mã ở Cipher. Nhưng tôi vẫn thích để nhân vật này ẩn mình sau một tấm màn bí ẩn. Điều quan trọng phải làm là tìm cách để Cipher khiến khán giả đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cũng như khiến các nhân vật xuất hiện quanh phải bất ngờ với cô ấy theo cái cách mà họ chưa từng có trước đó.

Một trong số những thế mạnh của Cipher là cô ấy luôn đi trước vài bước so với mọi người. Tìm ra các phát hiện mới đối với Cipher là rất quan trọng vì cô ấy thông minh và luôn nhanh chân hơn đối thủ. Nhưng bạn phải làm thế nào để điều đó khiến khán giả cảm thấy thích thú. Sẽ thật tẻ nhạt nếu cô ấy đơn giản chỉ là một người "biết tuốt". Trong Fast X, chúng ta sẽ được biết Cipher kiên cường tới mức nào, tới mức thậm chí chính cô ấy cũng sẽ phải ngạc nhiên.

Nhân vật Cipher do Charlize Theron thủ vai xuất hiện từ phần 8 của Fast & Furious. Cô ta sở hữu trí tuệ siêu việt, là một chuyên gia máy tính, bà trùm hacker UNIVERSAL

Cipher còn nguy hiểm vì cô ta có khả năng thao túng tâm lý người khác điêu luyện UNIVERSAL

* Với Fast X, Charlize Theron không còn là phản diện trung tâm mà vị trí này thuộc về Jason Momoa. Cô nhận xét gì về màn hóa thân của anh ấy?

- Cả Cipher lẫn Dante đều có vấn đề với gia đình Toretto nhưng Dante phải hứng chịu những tổn thương về mặt tinh thần lớn lao hơn. Tôi cho rằng chính điều đó đã thúc đẩy anh ta làm những việc tàn độc như vậy. Ngược lại, Cipher có phần tham lam và vụ lợi hơn. Cô ấy không giỏi ở những môn đồng đội nhưng lại xuất sắc với các môn thi đấu cá nhân. Tôi và Jason thực sự chưa từng gặp nhau cho tới tận khi cùng xuất hiện trên phim trường Fast X. Anh ấy thực sự đáng yêu!

Vào ngày đầu tiên, tất cả mọi người đều lo lắng hồi hộp. Tôi đã lo mình có thể phạm phải lỗi lầm nào đó nhưng Jason thì cực kỳ tự tin. Anh ấy bước vào trường quay với chiếc áo sơ mi rộng rãi và bắt đầu đọc những câu thoại rất điên rồ. Tôi cực kỳ ấn tượng. Tôi thấy mình giống như một chiếc xe vintage, khởi động rất chậm chạp cho tới khi đạp ga. Jason không thuộc mẫu diễn viên đó. Anh ấy luôn xuất hiện với nguồn năng lượng dồi dào và quyết tâm lớn lao ngay từ đầu. Tôi yêu mến Jason ở sự khiêm tốn và gần gũi. Anh ấy tự tin nhưng không hề có thái độ trịch thượng, kiểu cách mà lại rất chân thành. Thật hiếm khi có thể gặp được người như vậy.

Charlize Theron dành nhiều lời khen ngợi cho Jason Momoa trong lần đầu tiên hợp tác INSTAGRAM NV

* Cô đã làm gì để chuẩn bị cho những phân cảnh hành động khốc liệt trong phim? Đặc biệt là cảnh Cipher đối đầu nảy lửa với Letty (Michelle Rodriguez)?

- Tôi rất thích quá trình huấn luyện để chuẩn bị cho các pha hành động. Thật may mắn khi tôi được tập luyện với một đội ngũ chuyên gia tài ba trong vòng khoảng 7 tuần trước khi bộ phim chính thức khởi quay. Họ hướng dẫn tôi tất cả mọi thứ. Nhờ đó tôi có thể hiểu được khả năng độc đáo mà nhân vật mình thủ vai sở hữu.

Khi đọc kịch bản, có một cảnh quay mà tôi cực kỳ háo hức muốn được xem nếu đứng ở vị trí của một khán giả. Đó là trận giao tranh vô cùng kịch tính giữa Cipher và Letty. Cô ấy quả là một người hùng hành động. Những gì mà Michelle Rodriguez đã làm với các pha hành động luôn luôn chân thực tuyệt đối, từ cơ thể, ánh mắt và cả trái tim của cô ấy. Thật tuyệt khi được cùng thực hiện cảnh quay này với Rodriguez.



Fan của Fast & Furious rất tò mò số phận nhân vật phản diện đình đám vũ trụ đua xe tốc độ Cipher sẽ đi về đâu trong Fast X UNIVERSAL

* Đứng ở vị trí đối thủ thì cô cảm thấy Michelle Rodriguez là người như thế nào?

- Đáng kinh ngạc! Có những khoảnh khắc khi Michelle chuẩn bị lao về phía mình, tôi đã cảm thấy hoảng sợ. Không phải là vì tôi không cảm thấy an toàn mà chỉ vì Michelle đã nhập vai quá xuất sắc. Mọi thứ thật thú vị và Michelle nắm bắt rất rõ ràng cách phải phối hợp với bạn diễn ra sao để cho ra đời những pha hành động mãn nhãn, chuẩn yêu cầu đạo diễn. Cô ấy thực sự tuyệt vời tới mức không thể tin được và luôn sẵn sàng đón nhận mọi thứ.

* Sau những cảnh quay chiến đấu dữ dội như thế, cô có cần nhiều thời gian để "hồi phục" không?

- Chẳng hề có bất cứ mưu mẹo hay thủ thuật nào để "hồi phục" cả. Phần lớn các cảnh quay chỉ khởi động khi mọi người đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Việc cần làm là bạn phải giữ cho mình một cơ thể thật khỏe mạnh trong một thời gian đủ lâu để phục vụ cho các cảnh quay hành động. Tinh thần, thể chất đều phải được duy trì ở trạng thái tốt nhất có thể.

Nó đòi hỏi bạn phải luyện tập chăm chỉ. Thật lòng mà nói, khi càng nhiều tuổi thì việc đó càng trở nên khó khăn hơn. Đôi lúc, tôi ước giá như mình đã gia nhập vào thế giới Fast & Furious khi mới ở độ tuổi 20. Giờ đây, khi nhìn các pha hành động kiểu như vậy, tôi nghĩ thầm: "Vài tuần tới sẽ khó khăn đây". Nhưng bạn phải chấp nhận điều đó để được trở thành một phần của hành trình này. Khi rời khỏi trường quay với cơ thể đầy vết bầm tím, bạn dù mệt lả nhưng vẫn vui vì trông chúng giống như những huy hiệu danh dự vậy. Tôi cảm thấy thật may mắn khi vẫn được tin tưởng giao thực hiện những phân cảnh hành động hạng nặng đó.