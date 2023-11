'Chặt đứt' đường dây ma túy chuyên bán cho du khách ở biển Đà Nẵng

Ngày 1.11, Công an Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự một nghi phạm cầm đầu đường dây ma túy chuyên mua bán ở khu vực biển Đà Nẵng, khu phố Tây (Phố du lịch An Thượng, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn).



Trước đó, tối 31.10, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Ngũ Hành Sơn theo dõi, mật phục, bắt quả tang Lê Trung Thiện (24 tuổi, ngụ tổ 40, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn) đang bán ma túy trước một ngôi nhà trên đường An Thượng 32 (P.Mỹ An).

Phát hiện lực lượng cảnh sát, Thiện vứt gói ma túy, nhưng đã bị ngăn chặn. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 gói ma túy hàng khay ketamine, 5 viên thuốc lắc.

Nghi phạm Lê Trung Thiện và tang vật thuốc lắc, hàng khay ketamine NGUYỄN TÚ

Tại cơ quan công an, Thiện khai nhận mang số ma túy tổng hợp trên đi bán cho một người tên Nhật với giá 4,5 triệu đồng.

Trong đêm, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Ngũ Hành Sơn khám xét nhà Thiện, thu giữ thêm 19 viên thuốc lắc, 7 gói hàng khay ketamine và 1 cân tiểu ly.

Tổng cộng tang vật thu giữ gồm 24 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 8 gói ketamine. Thiện khai nhận, trong quá trình giao du tại các tụ điểm vui chơi, giải trí khu vực biển Đà Nẵng, phố Tây An Thượng, Thiện tiếp cận với nhiều du khách, người nước ngoài có nhu cầu mua ma túy để sử dụng.

Từ đó, Thiện thường xuyên cung cấp nhiều loại ma túy, từ cần sa đến thuốc lắc, hàng khay ketamine và cả những loại ma túy mới như "nước vui".

Thiện khai nhận, còn cùng đồng bọn giao dịch ở các căn hộ, phòng khách sạn khu vực biển Đà Nẵng phục vụ các "tiệc ma túy". Hiện Công an Q.Ngũ Hành Sơn tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.