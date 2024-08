Chặt đứt 'mắt xích' cuối trong đường dây ma túy Việt - Lào

Ngày 6.8, lãnh đạo Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) thưởng nóng ban chuyên án 293Đ Công an Q.Hải Châu về thành tích triệt xóa đường dây ma túy Việt - Lào. Theo đó, nghi phạm cuối cùng trong đường dây ma túy này là Phạm Tiến Đạt (30 tuổi, ở P.Bình Hiên, Q.Hải Châu) đã sa lưới về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, khép lại chuyên án 293Đ.

Phạm Tiến Đạt bị bắt NGUYỄN TÚ

Kết quả điều tra xác định, sau thời gian theo dõi, mật phục, tháng 6.2024, Công an Q.Hải Châu quyết định phá án, bắt giữ Trần Kim Hoàn (52 tuổi, ở H.Đô Lương, Nghệ An) về hành vi vận chuyển trái phép ma túy, thu giữ 1 kg ketamine, 2.110 viên thuốc lắc.

Biết Hoàn bị bắt giữ, Phạm Tiến Đạt nhiều lần qua Lào để duy trì hoạt động đường dây ma túy này. Đầu tháng 8, Công an Q.Hải Châu xác định Đạt vừa nhận lô hàng ma túy từ Lào, đưa về Việt Nam về nên tổ chức bắt giữ.

Trong đêm 5.8, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Q.Hải Châu bắt quả tang Phạm Tiến Đạt cùng tang vật 1 kg hàng khay ketamine, 74 viên thuốc lắc.

Tang vật thu giữ trong chuyên án NGUYỄN TÚ

Về nhân thân, Đạt rất manh động, có 2 tiền án, năm 2015, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong lúc đổ xăng trên đường Điện Biên Phủ (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Đạt huy động 2 đồng bọn chém nhân viên đổ xăng dã man.

Sau đó, Đạt bị tuyên phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Ra tù, Đạt tiếp tục các hoạt động bất hảo, năm 2021, trong một lần đi đòi nợ thuê, Đạt có hành vi cướp giật tài sản giúp cho chủ nợ và tiếp tục lãnh án tù.

Lãnh đạo Quận ủy và UBND Q.Hải Châu thưởng nóng ban chuyên án 293Đ NGUYỄN TÚ

Theo Công an Q.Hải Châu, tổng cộng ma túy thu được trong chuyên án 293Đ là 2 kg ketamine và 2.184 viên thuốc lắc.

Sáng 6.8, Bí thư Quận ủy Hải Châu Cao Thị Huyền Trân và Chủ tịch UBND quận Lê Tự Gia Thạnh chúc mừng và thưởng nóng Công an Q.Hải Châu 20 triệu đồng. Bà Cao Thị Huyền Trân đánh giá cao thành tích của Công an Q.Hải Châu và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đã chặt đứt hoàn toàn đường dây ma túy với khối lượng lớn, góp phần đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, tạo động lực, niềm tin đối với chính quyền và nhân dân.