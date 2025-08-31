Chất lượng điều trị là cốt lõi của hạnh phúc

Lập nền móng vững chắc, vươn tầm quốc gia

Hệ thống BVĐK Tâm Anh đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của y tế tư nhân, giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam

Ra đời năm 2016 tại số 108 Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề, Hà Nội (quận Long Biên cũ), Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Tâm Anh Hà Nội đặt viên gạch đầu tiên cho hành trình xây dựng một hệ thống y tế hiện đại, lấy người bệnh làm trung tâm. Ngay từ những ngày đầu tiên, đội ngũ y bác sĩ nơi đây đã tạo được niềm tin nhờ trình độ chuyên môn vững vàng cùng tinh thần hành nghề đầy chính trực, khiêm tốn và nhân văn.

Chỉ sau bốn năm, bệnh viện nhanh chóng mở rộng quy mô từ hơn 10.000 m² lên hơn 22.000 m², với tòa nhà 16 tầng khang trang, hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân Thủ đô.

Tiếp nối thành công tại miền Bắc, năm 2021, Tâm Anh đặt dấu ấn tại miền Nam bằng việc đưa vào hoạt động cơ sở tại số 2B Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM (quận Tân Bình cũ). Năm 2024 tiếp tục là một mốc quan trọng khi Tâm Anh mở rộng thêm 2 cơ sở: Bệnh viện tại quận 8 (cũ) và Trung tâm khám chữa bệnh quy mô lớn tại quận 7 (cũ), một trong những công trình y tế nổi bật về cả hạ tầng lẫn chất lượng dịch vụ tại TP.HCM.

Không dừng lại ở đó, hành trình phát triển của Tâm Anh vẫn đang được tiếp nối. Trong thời gian tới, hệ thống sẽ đưa vào hoạt động Trung tâm Khám chữa bệnh tại quận Cầu Giấy (cũ), Hà Nội; và đặc biệt là một bệnh viện quy mô 1.000 giường tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, TP.HCM, đánh dấu bước tiến vững chắc trên con đường trở thành hệ thống y tế tư nhân hiện đại, đồng bộ hàng đầu cả nước.

Hiện Hệ thống BVĐK Tâm Anh quy tụ gần 15.000 cán bộ, nhân viên. Trong đó có hàng trăm giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ đầu ngành, cùng đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, tận tâm. Các chuyên khoa và trung tâm mũi nhọn như tim mạch, thần kinh, sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản, chấn thương chỉnh hình… cùng nhiều đơn vị chuyên sâu mới như Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Trung tâm Viêm gan và Gan nhiễm mỡ… tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của Tâm Anh trong lĩnh vực y học chuyên sâu tại Việt Nam.

Phác đồ “giờ vàng” tích hợp nhiều kỹ thuật y khoa cao cấp thực hiện trong 60 phút đầu đời, ngay tại phòng sinh, cứu sống hàng trăm trẻ sinh non và rất non, giảm nguy cơ đặt nội khí quản, giảm tỷ lệ thở máy xâm lấn, giảm chi phí điều trị

Lắng nghe và phục vụ

Y tế tư nhân Việt Nam hôm nay không còn chỉ là "vệ tinh hỗ trợ" cho hệ thống y tế công, mà đã và đang trở thành lực lượng tiên phong, song hành và chia sẻ gánh nặng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Trong dòng chảy chuyển mình đó, Hệ thống BVĐK Tâm Anh nổi lên như một điểm sáng, nơi mà tinh thần phục vụ, chất lượng điều trị và văn hóa nhân văn cùng song hành.

Tại các cơ sở của Tâm Anh, không khó để bắt gặp những hình ảnh khiến người bệnh mỉm cười; bác sĩ luôn nở nụ cười khi trò chuyện; điều dưỡng viên cẩn thận dìu cụ già, đo huyết áp cho từng bệnh nhân; nhân viên chăm sóc khách hàng tận tình hướng dẫn thủ tục bảo hiểm, bảo vệ che mưa nắng cho thai phụ, đẩy xe lăn giúp người già… Và sáng nào cũng vậy, những bát cháo nóng, bánh bao vẫn được phát miễn phí cho bà con từ các tỉnh xa về khám bệnh.

Từng câu nói nhỏ nhẹ như: "Cô ơi, mình đi siêu âm ở lối bên tay phải nha" - tưởng chừng là điều bình thường, lại chính là điều khiến người bệnh cảm nhận được sự ấm áp, trân trọng. Bởi ở đây, họ không còn là "một ca bệnh", mà là những con người được chăm sóc toàn diện với sự lắng nghe và thấu cảm.

Điểm sáng trong cấp cứu và chuyên môn sâu

Không phải ngẫu nhiên mà Hệ thống BVĐK Tâm Anh được công nhận là bệnh viện tư nhân dẫn đầu về chất lượng tại Hà Nội và TP.HCM. Theo PGS-TS-BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn BVĐK Tâm Anh TP.HCM, những thành quả mà hệ thống đạt được hôm nay chính là kết tinh từ một quá trình đầu tư bài bản, phát triển toàn diện và không ngừng đổi mới. Sự tiến bộ không chỉ thể hiện rõ ở công nghệ hiện đại mà còn được thể hiện trong tư duy vận hành, cùng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng chuyên môn được thực thi nghiêm ngặt và đồng bộ.

Ngay từ bước đầu tiên, BVĐK Tâm Anh đã khẳng định vị thế trong lĩnh vực cấp cứu với vai trò là điểm sáng trong mạng lưới Trạm cấp cứu vệ tinh 115. Với quy trình điều phối nhanh chóng, xe cứu thương của bệnh viện có thể xuất phát chỉ trong 3 - 5 phút sau khi nhận lệnh, giúp can thiệp kịp thời các ca đột quỵ, nhồi máu cơ tim, ngừng tim cùng nhiều trường hợp cấp cứu khác. Đội ngũ y bác sĩ trực cấp cứu 24/7, trang bị đầy đủ thiết bị chuyên sâu, đảm bảo tiêu chuẩn điều trị tại chỗ tương đương bệnh viện chính thức, mang lại cơ hội sống cao nhất cho người bệnh.

Trong lĩnh vực tim mạch, BVĐK Tâm Anh là một trong số ít cơ sở y tế trong nước tiên phong áp dụng hàng loạt kỹ thuật hiện đại điều trị bệnh tim mạch và mạch vành. Những kỹ thuật đột phá như bắc cầu mạch vành không sử dụng tuần hoàn ngoài cơ thể (OPCABG), cấy van động mạch chủ qua ống thông (TAVI) - kỹ thuật tối tân nhất hiện nay, và phẫu thuật ít xâm lấn với đường mổ chỉ 6 - 8 cm ở ngực trái, không phải mở xương ức và hạn chế tối đa tổn thương tim đã giúp hàng trăm bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, giảm đau đớn và nguy cơ biến chứng. Các kỹ thuật này không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ, tránh nhiễm trùng trung thất mà còn rút ngắn thời gian nằm viện, giúp bệnh nhân sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Đặc biệt, các ca can thiệp đặt stent mạch vành phức tạp tại Tâm Anh, bao gồm các tổn thương hẹp ở vị trí khó như đoạn chia đôi, mạch xoắn vặn, hoặc mạch vôi hóa nặng, đều đạt tỷ lệ thành công cao với tắc mạch cấp 0% và tái hẹp chỉ 0,4%, ngang tầm các trung tâm tim mạch hàng đầu thế giới. Ngoài ra, sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa Trung tâm Tim mạch can thiệp và Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc (ICU) đã triển khai thành công kỹ thuật ECMO trong phòng DSA, cứu sống nhiều ca nhồi máu cơ tim biến chứng nặng, sốc tim và ngừng tim - điều mà không nhiều bệnh viện tư nhân tại Việt Nam làm được.

Ở lĩnh vực thần kinh, sự kết hợp giữa bác sĩ Nội thần kinh và chuyên khoa Tai Mũi Họng tại Tâm Anh mang lại phương pháp điều trị cá thể hóa và phục hồi toàn diện cho người bệnh rối loạn tiền đình. Nhiều trường hợp đã có sự phục hồi ngoạn mục chỉ sau vài lần can thiệp, nhờ sự hỗ trợ của hệ thống máy phục hồi chức năng tiền đình với ghế xoay 360 độ TRV.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ê kíp chẩn đoán hình ảnh - nội khoa - phẫu thuật - gây mê hồi sức, cùng hệ thống phòng mổ hiện đại và khu vực hậu phẫu riêng biệt, đảm bảo người bệnh được chăm sóc trọn vẹn, toàn diện từ lúc nhập viện, trong quá trình phẫu thuật đến hồi phục hậu phẫu.

BVĐK Tâm Anh là bệnh viện tư nhân đầu tiên tại TP.HCM được Bộ Y tế công nhận triển khai thành công bệnh án điện tử

Liên tục cải tiến và đổi mới để cứu người

Th.S-BS Trần Nguyễn Như Anh, Giám đốc Quản lý chất lượng BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết nhờ sự cải tiến liên tục và đổi mới chất lượng qua từng năm, với tư duy "lấy chất lượng điều trị làm cốt lõi", BVĐK Tâm Anh đã cứu được nhiều người bệnh hơn. Theo đó, tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ trong tổng số ca phẫu thuật chỉ ở mức 0,07% rất thấp, sự cố nghiêm trọng luôn duy trì ở mức 0. Nhờ đó, số lượng danh mục kỹ thuật tăng cao hơn 11%, đồng thời thời gian nằm viện của người bệnh chỉ trung bình 4 ngày. BVĐK Tâm Anh đã được Bộ Y tế phê duyệt hơn 13.000 danh mục kỹ thuật khám và điều trị bệnh.

TS-BS Cam Ngọc Phượng, Phó chủ tịch Hội Chu sinh & Sơ sinh TP.HCM, Giám đốc Trung tâm Sơ sinh BVĐK Tâm Anh TP.HCM, chia sẻ: Chỉ vài năm trước, trẻ sinh non từ tuần thai 23 - 24, cân nặng chưa đến 700 gr, cơ hội sống gần như bằng 0. Tuy nhiên, tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM, nhiều trẻ sơ sinh "bé như bàn tay" đã được cứu sống, không phải nhờ phép màu mà nhờ phác đồ "GIỜ VÀNG, PHÚT VÀNG" - kết quả của hàng ngàn giờ nghiên cứu, hàng trăm ca lâm sàng và tinh thần không ngừng vượt qua thử thách sinh tử. "Phác đồ giờ vàng" là tổng hợp các kỹ thuật y khoa cao cấp được thực hiện trong 60 phút đầu đời ngay tại phòng sinh, giúp cứu sống và chăm sóc y tế cho trẻ sinh non cực nhẹ cân từ 24 tuần tuổi. Phác đồ này đã được vinh danh tại Giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam 2024. Đây không chỉ là cột mốc y học mà còn là biểu tượng cho cách Tâm Anh tiếp cận sự sống bằng công nghệ, trí tuệ và trái tim thấu cảm. Phác đồ cũng mang lại lợi ích to lớn cho cộng đồng, góp phần giảm tỷ lệ tử vong trẻ sinh non và giảm gánh nặng y tế - xã hội trong tương lai.

Hệ thống BVĐK Tâm Anh còn mở ra cơ hội cho hàng ngàn cặp vợ chồng "khát con" khi tiếp tục khẳng định vị thế trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản với tỷ lệ có thai cộng dồn trung bình gần 79%, riêng nhóm phụ nữ dưới 28 tuổi đạt gần 85% - tương đương các trung tâm hàng đầu thế giới. Để đạt kết quả ấn tượng này, IVF Tâm Anh đã đầu tư bài bản hệ thống labo thụ tinh ống nghiệm siêu sạch đạt chuẩn ISO 5, hệ thống nuôi cấy phôi động học hiện đại tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong lựa chọn phôi chuyển, áp dụng phác đồ điều trị cá thể hóa và các chiến lược tiên tiến như liệu pháp cặp đôi, cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sinh sản.

Chuyển đổi số toàn diện đảm bảo an toàn người bệnh

Không chỉ đầu tư mạnh mẽ về kỹ thuật và chuyên môn, Hệ thống BVĐK Tâm Anh còn tiến hành chuyển đổi số toàn diện trong mọi khâu, từ đăng ký khám, thanh toán, nhận kết quả đến tư vấn từ xa. Điều này giúp người bệnh rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi, đồng thời tăng thời gian thăm khám chuyên sâu với bác sĩ, hướng đến trải nghiệm y tế hiện đại, an toàn và cá thể hóa.

Ông Đặng Công Phụng, quyền Giám đốc Công nghệ thông tin, Hệ thống BVĐK Tâm Anh, chia sẻ: "Từ nhiều năm nay, đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin của chúng tôi không chỉ triển khai một vài phần mềm rời rạc mà đã xây dựng một hệ sinh thái công nghệ đồng bộ gồm gần 60 phần mềm chuyên biệt. Mục tiêu là chuẩn hóa quy trình điều trị, giảm thiểu sai sót y khoa, theo dõi xuyên suốt hành trình người bệnh, tích hợp cảnh báo lâm sàng và hỗ trợ quyết định bằng AI. Mỗi phần mềm đảm nhận một nhiệm vụ trong quy trình chăm sóc và điều trị, từ đặt lịch khám, bệnh án điện tử, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, quản lý dược, cảnh báo dược, điều phối giường bệnh, đến cả những chi tiết nhỏ như suất ăn hay đánh giá hài lòng của người bệnh và nhân viên y tế. Tất cả được kết nối chặt chẽ nhằm giảm thiểu thao tác thủ công cho nhân viên y tế, nâng cao độ chính xác, đồng thời tối ưu hiệu quả điều trị và đảm bảo an toàn tối đa cho người bệnh. Đặc biệt, đội ngũ kỹ sư an ninh mạng của bệnh viện với kinh nghiệm làm việc tại nhiều quốc gia và các tập đoàn lớn như Google, Cloudflare... cam kết bảo mật và bảo vệ tối đa thông tin khách hàng".

"Chất lượng điều trị là cốt lõi của hạnh phúc", với Tâm Anh đó không chỉ là sứ mệnh mà còn là lời cam kết với người bệnh, xã hội và tương lai ngành y Việt Nam.

Tâm Anh đạt nhiều chứng nhận chuẩn quốc tế Phía sau mỗi ca điều trị thành công là nền tảng chuyên môn bài bản. Tâm Anh là hệ thống bệnh viện tư đầu tiên tại Việt Nam được cấp mã đào tạo y khoa liên tục (CME). Trung tâm Chấn thương chỉnh hình Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt cùng lúc nhiều chứng nhận uy tín: Trung tâm thay khớp xuất sắc Đông Nam Á, chứng nhận bảo tồn xương trong thay khớp háng chuôi ngắn Optimys của Mathys (Thụy Sĩ), chứng nhận Trung tâm đào tạo chất lượng cao toàn cầu về thay khớp gối và khớp háng của Microport (Mỹ). Trung tâm thu hút nhiều phẫu thuật viên trong và ngoài nước đến học tập, nghiên cứu và thực hành các kỹ thuật mới nhất trong chấn thương chỉnh hình và y học thể thao. Tâm Anh còn góp phần thúc đẩy nghiên cứu y khoa quốc tế nhằm cải thiện sức khỏe người Việt qua hợp tác với Mỹ triển khai thử nghiệm thuốc điều trị ung thư đường uống RBS2418 trong dự án VISTA-1, mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị hiện có.



