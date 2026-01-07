Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Chất lượng không khí ở Hải Phòng rơi vào mức xấu và rất xấu

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
07/01/2026 15:51 GMT+7

Trước tình trạng chất lượng không khí có thời điểm rơi vào mức xấu và rất xấu, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Theo báo cáo của các đơn vị chuyên môn, những ngày gần đây, chất lượng không khí trên địa TP. Hải Phòng đang có xu hướng xấu đi, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và nhóm có bệnh lý nền về hô hấp, tim mạch. Kết quả khảo sát cho thấy, tại một số thời điểm, chỉ số chất lượng không khí (AQI) đã chạm ngưỡng "xấu" và "rất xấu".

Chất lượng không khí ở mức xấu, Chủ tịch Hải Phòng chỉ đạo nóng - Ảnh 1.

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.Hải Phòng bụi mù mịt

ẢNH: N.H

Đáng lưu ý, trong tháng 11 và đầu tháng 12.2025, tần suất xuất hiện các ngày có chất lượng không khí ở mức "kém" và "xấu" có dấu hiệu gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu được xác định đến từ khí thải giao thông, hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng, cùng tình trạng đốt rác thải, phụ phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các yếu tố khí tượng bất lợi như gió yếu, hanh khô, hiện tượng nghịch nhiệt mang tính liên vùng đã làm giảm khả năng khuếch tán, khiến bụi mịn và các chất ô nhiễm tích tụ ở tầng không khí thấp.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp - Môi trường theo dõi chặt chẽ chỉ số AQI, kịp thời cung cấp thông tin, cảnh báo để các ngành, địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, nhất là nhóm có nguồn phát thải lớn, các làng nghề có hoạt động đốt, tái chế.

Sở Xây dựng Hải Phòng được giao rà soát, lập bản đồ các khu vực ô nhiễm bụi trọng điểm; triển khai giải pháp phân luồng giao thông, giảm ùn tắc; yêu cầu các công trình xây dựng thực hiện nghiêm biện pháp che chắn, giảm phát sinh bụi. Khi AQI ở mức rất xấu trở lên, thành phố sẽ xem xét tạm dừng hoặc hạn chế các hoạt động phát sinh bụi lớn gần khu dân cư, trường học, bệnh viện.

Ngoài ra, Chủ tịch TP.Hải Phòng cũng giao lực lượng công an mở đợt cao điểm kiểm tra phương tiện chở vật liệu rơi vãi, xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; phối hợp chính quyền cơ sở xử lý dứt điểm tình trạng đốt rác thải, phụ phẩm nông nghiệp trái phép, đặc biệt vào ban đêm. 

Tin liên quan

‘Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện’, Panasonic đồng hành cùng cộng đồng,

‘Nâng cao chất lượng không khí tại bệnh viện’, Panasonic đồng hành cùng cộng đồng,

Trong giai đoạn bình thường mới, chất lượng không khí trong bệnh viện - nơi tuyến đầu chống dịch và điều trị các bệnh lý khác là yếu tố cần được ưu tiên hàng đầu.

Khám phá thêm chủ đề

UBND TP. Hải phòng TP. Hải Phòng Hải Phòng chất lượng không khí
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận