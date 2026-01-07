Chất lượng không khí ở Hải Phòng rơi vào mức xấu và rất xấu

Theo báo cáo của các đơn vị chuyên môn, những ngày gần đây, chất lượng không khí trên địa TP. Hải Phòng đang có xu hướng xấu đi, ảnh hưởng tới sức khỏe người dân, nhất là người cao tuổi, trẻ em và nhóm có bệnh lý nền về hô hấp, tim mạch. Kết quả khảo sát cho thấy, tại một số thời điểm, chỉ số chất lượng không khí (AQI) đã chạm ngưỡng "xấu" và "rất xấu".

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.Hải Phòng bụi mù mịt ẢNH: N.H

Đáng lưu ý, trong tháng 11 và đầu tháng 12.2025, tần suất xuất hiện các ngày có chất lượng không khí ở mức "kém" và "xấu" có dấu hiệu gia tăng so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu được xác định đến từ khí thải giao thông, hoạt động sản xuất công nghiệp, xây dựng, cùng tình trạng đốt rác thải, phụ phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, các yếu tố khí tượng bất lợi như gió yếu, hanh khô, hiện tượng nghịch nhiệt mang tính liên vùng đã làm giảm khả năng khuếch tán, khiến bụi mịn và các chất ô nhiễm tích tụ ở tầng không khí thấp.

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã yêu cầu Sở Nông nghiệp - Môi trường theo dõi chặt chẽ chỉ số AQI, kịp thời cung cấp thông tin, cảnh báo để các ngành, địa phương chủ động triển khai biện pháp ứng phó. Đồng thời, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, nhất là nhóm có nguồn phát thải lớn, các làng nghề có hoạt động đốt, tái chế.

Sở Xây dựng Hải Phòng được giao rà soát, lập bản đồ các khu vực ô nhiễm bụi trọng điểm; triển khai giải pháp phân luồng giao thông, giảm ùn tắc; yêu cầu các công trình xây dựng thực hiện nghiêm biện pháp che chắn, giảm phát sinh bụi. Khi AQI ở mức rất xấu trở lên, thành phố sẽ xem xét tạm dừng hoặc hạn chế các hoạt động phát sinh bụi lớn gần khu dân cư, trường học, bệnh viện.

Ngoài ra, Chủ tịch TP.Hải Phòng cũng giao lực lượng công an mở đợt cao điểm kiểm tra phương tiện chở vật liệu rơi vãi, xe không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật; phối hợp chính quyền cơ sở xử lý dứt điểm tình trạng đốt rác thải, phụ phẩm nông nghiệp trái phép, đặc biệt vào ban đêm.