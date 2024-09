Chất lượng, sự hài lòng: Lời từ trái tim người bệnh

Có những quyết định khó khăn, cân não, nhưng nhờ sự đoàn kết và giàu kinh nghiệm chuyên môn, nhiều người bệnh được cứu sống ngoạn mục, đưa họ trở lại cuộc sống đời thường một cách kỳ diệu, dù có lúc tưởng chừng không thể.

1. Khoa Chấn thương chỉnh hình BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Sau một ngày thay khớp gối, bà Phyper Christina (quốc tịch Canada) đã được bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình cho tập phục hồi chức năng. Điều khiến bà ngạc nhiên vì sự hồi phục nhanh chóng. Xuất viện về nước, bà Christina hẹn sớm quay lại Hà Nội để thay khớp gối còn lại, vì tại Canada việc thay khớp gối phải đăng ký, chờ đợi rất lâu, chi phí cao.

Bà Phyper Christina ngạc nhiên vì sự hồi phục nhanh chóng sau khi điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, BVĐK Tâm Anh Hà Nội ẢNH: T.A

2. Khoa Phẫu thuật Tim - mạch máu và lồng ngực, BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Bệnh nhân Trịnh Thị Hồng (58 tuổi, Quảng Ninh) từng bị hẹp van tim nặng, đã gửi lời cảm ơn PGS-TS Nguyễn Hữu Ước, Trưởng khoa Phẫu thuật tim - mạch máu và lồng ngực, BVĐK Tâm Anh Hà Nội. Ông là người đã trực tiếp phẫu thuật thay van tim, giúp bà như sống lại cuộc đời thứ hai.

Bệnh nhân Trịnh Thị Hồng nắm chặt tay PGS Nguyễn Hữu Ước trước khi xuất viện ẢNH: T.A

3. Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chị Nishimura Masumi (37 tuổi) cùng chồng Nishimura Shungo (40 tuổi, cùng quốc tịch Nhật Bản) trở lại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản - BVĐK Tâm Anh Hà Nội để thăm và cảm ơn PGS-TS Lê Hoàng, người đã mang đến cho anh chị những đứa con sau 7 năm đằng đẵng mong chờ. Anh Nishimura Shungo xúc động chia sẻ: "Cuộc đời vợ chồng tôi không còn điều gì hạnh phúc hơn thế!".

Gia đình hạnh phúc của anh chị Nishimura Shungo và Nishimura Masumi ẢNH: T.A

4. Cấp cứu đột quỵ BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Bà Trần Thị Chung bất ngờ bị đột quỵ và được gia đình nhanh chóng chuyển vào khoa Cấp cứu BVĐK Tâm Anh Hà Nội trong thời gian vàng (chỉ sau cơn đột quỵ chưa tới 60 phút - hình trái). Bà Chung đã hồi tỉnh, phục hồi sức khỏe sau 12 ngày nằm viện. Bà cảm ơn các bác sĩ Tâm Anh vì đã cứu sống mình (hình phải).

Quy trình Cấp cứu đột quỵ liên khoa gồm Cấp cứu - Thần kinh đột quỵ - Chẩn đoán hình ảnh - ICU… đã được BVĐK Tâm Anh xây dựng và tập huấn kỹ.

ẢNH: T.A

5. Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Chị Ngân (36 tuổi) mang song thai IVF nhưng một thai lưu từ 23 tuần. Ở tuần 38, khi mổ đẻ và đưa thai lưu ra ngoài, thai phụ bị chảy máu ồ ạt, huyết áp giảm, nhịp tim nhanh, sốc, được chẩn đoán tắc mạch ối, tỷ lệ tử vong 90%. Sau 2 giờ hồi sức cấp cứu, các bác sĩ đã cứu thai phụ qua giai đoạn nguy kịch, hồi phục. Thai còn lại sinh ra khỏe mạnh, nặng 2,5 kg. 7 ngày sau sinh, sản phụ xuất viện, mẹ tròn con vuông.

Sản phụ xuất viện, mẹ tròn con vuông ẢNH: T.A

6. Khoa Tai Mũi Họng BVĐK Tâm Anh Hà Nội

Bé trai Phan Văn Anh Tuấn (15 tháng tuổi) bị câm điếc bẩm sinh do di truyền. BVĐK Tâm Anh Hà Nội đã phối hợp với các nhà hảo tâm tài trợ 100% chi phí và phẫu thuật cấy ốc tai điện tử tìm lại thính lực, trao cơ hội cho bé nghe và nói như người bình thường.

Bé Phan Văn Anh Tuấn nghe và nói như người bình thường sau cấy ốc tai điện tử ẢNH: T.A

7. Trung tâm khoa học thần kinh BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Em Đại Anh Quân, 15 tuổi, bị khối u quái (với da, lông, tóc, móng…) ngay tuyến tùng, vị trí sâu nhất trong não, kích thước 6 cm. Nhiều bệnh viện từ chối mổ vì lo ngại tổn thương não nặng nề. Em yếu liệt, nói khó, gần như "hết hy vọng". Bác sĩ BVĐK Tâm Anh mổ loại bỏ khối u bằng Robot AI đã giúp em nhìn thấy, đi lại được, tỉnh táo. Em reo lên: "Mẹ ơi con được cứu rồi"!

Bác sĩ đang kiểm tra mắt cho em Đại Anh Quân sau phẫu thuật ẢNH: T.A

8. Trung tâm chấn thương chỉnh hình BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Ông Douglas Herbert (70 tuổi, Úc) bị hư nặng khớp háng. Đến khám tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM, ông được thay khớp háng bằng kỹ thuật hiện đại SuperPATH. Sau mổ 1 ngày, ông hết đau, đi lại được, hồi phục sớm.

Ông Douglas Herbert tập phục hồi chức năng cùng điều dưỡng BVĐK Tâm Anh ẢNH: T.A

9. Trung tâm Sơ sinh BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Bé Joy chào đời sớm hơn dự sinh 3 tháng, chỉ nặng 1 kg, phổi chưa kịp trưởng thành, được bác sĩ hồi sức ngay tại phòng sinh, ủ ấm, thở ô xy. Sau đó bé được chuyển về phòng chăm sóc đặc biệt (NICU), nuôi dưỡng trong lồng ấp nhân tạo, hỗ trợ thở bằng máy thở rung tần số cao không xâm lấn, hạn chế nguy cơ viêm phổi và nhiễm trùng bệnh viện. Sau 2 tháng rưỡi, bé đã nặng 3 kg, xuất viện khỏe mạnh như trẻ sinh đủ tháng.

TS.BS Đỗ Hữu Thiều Chương, Phó giám đốc Trung tâm Sơ sinh BVĐK Tâm Anh TP.HCM, kiểm tra sức khỏe toàn diện cho bệnh nhi trước khi xuất viện ẢNH: T.A

10. Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Bé trai 3 kg chào đời khỏe mạnh tại Philippines, là "quả ngọt" của vợ chồng chị Ma Cecille M. Ditchella (43 tuổi, quốc tịch Philippines) nhờ thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh TP.HCM. Trước đó, chị kết hôn hơn 3 năm nhưng chưa có con, từng nhiều lần thực hiện các phương pháp hỗ trợ sinh sản ở Philippines nhưng thất bại bởi dự trữ buồng trứng thấp, chất lượng trứng kém, nội mạc tử cung mỏng.

“Quả ngọt” sau khi thụ tinh ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, BVĐK Tâm Anh TP.HCM ẢNH: T.A

11. Trung tâm Tim mạch BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Bé Stone Keana Lee Kim (4 tuổi, quốc tịch Đức) chào đời với một trái tim không hoàn hảo. Gia đình đã liên hệ một số bệnh viện tại Đức, Singapore, Thái Lan... nhưng chi phí phẫu thuật đắt đỏ, cùng dịch Covid-19 phức tạp khiến hành trình chữa lành trái tim cho "công chúa nhỏ" liên tục bị trì hoãn. Tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM, bé được mổ tim bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu, đường mổ nhỏ kết hợp gây tê mặt phẳng cơ dựng sống (ESP) nên hồi phục sức khỏe nhanh chóng, có thể ăn uống, vui chơi bình thường và được xuất viện sau 5 ngày.

“Công chúa nhỏ” Stone Keana Lee Kim được chữa lành trái tim tại Trung tâm Tim mạch, BVĐK Tâm Anh TP.HCM ẢNH: T.A

12. Khoa Nhi BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Bé Johan (6 tuổi, sống ở Na Uy) đau bụng kéo dài 2 năm, có lúc ngất xỉu, mặt xanh xao, miệng và lưỡi co cứng, không thể nói. Ở Na Uy, bé được điều trị bệnh miễn phí nhưng phải chờ lịch chụp CT hay MRI não rất lâu. Gia đình quyết định về Việt Nam chữa bệnh cho con. Chỉ sau 2 ngày, bác sĩ khoa Nhi BVĐK Tâm Anh TP.HCM chẩn đoán bé bị động kinh và migraine thể bụng (đau bụng bộc phát quanh rốn...). Sau 5 ngày dùng thuốc, bé không còn than đau bụng, ăn uống tốt, được xuất viện. "Hồi hương là quyết định sáng suốt để tìm và chữa bệnh cho con", chị Hoàng Thị Kim Liên (mẹ bé Johan) cho hay.

Bé Johan được xuất viện chỉ sau 5 ngày điều trị tại khoa Nhi, BVĐK Tâm Anh TP.HCM ẢNH: T.A

13. Khoa Da liễu - Thẩm mỹ da BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Chị Nguyễn Hồng Thảo Phương (41 tuổi, bang Texas, Việt kiều Mỹ) chia sẻ: "Mỗi khi về Việt Nam, tôi thường đến BVĐK Tâm Anh làm đẹp. Tôi đến bệnh viện vì nơi đây kín đáo, riêng tư, sạch sẽ, không chờ đợi lâu, chi phí rẻ hơn nhiều so với ở Mỹ. Đặc biệt hơn, tôi được chính các chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giỏi tiêm HA, điện di, trẻ hóa da… quá chuyên nghiệp. Hiệu quả thấy rõ, an toàn. Tôi trở thành khách hàng trung thành với Tâm Anh".

Chị Phương đang được bác sĩ tiêm HA ẢNH: T.A

14. Khoa Răng Hàm Mặt BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Anh Lê Quốc Việt (27 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Tôi rất ngại đến nơi đông người và càng lười bốc số thứ tự, chờ đợi đến lượt. Tại BVĐK Tâm Anh, tôi chỉ cần đặt hẹn online, tới giờ vô khám rất nhanh. Lúc cạo vôi, trám răng, tôi tưởng tượng sẽ đau như các cơ sở trước đây, nhưng khi bác sĩ thực hiện thì không còn sợ nữa, không ê buốt".

Anh Việt đang được cạo vôi răng ẢNH: T.A

15. Trung tâm Sơ sinh BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Bé Bông bị não úng thủy, viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, nhiễm nấm và ROP (bệnh lý võng mạc ở trẻ sinh non) do biến chứng sinh cực non ở tuần 27. Sau 2 tháng được điều trị tích cực tại Trung tâm Sơ sinh BVĐK Tâm Anh TP.HCM, bé hồi phục ngoạn mục, lanh lợi, biết hóng chuyện, phát triển bình thường như trẻ cùng độ tuổi. Trước đó, bé đã điều trị suốt hai tháng tại một bệnh viện lớn khác tại TP.HCM nhưng tình trạng bệnh ngày càng trở nặng, bác sĩ khuyên người nhà đưa bé về, vì không còn khả năng điều trị.

Bé Bông được điều dưỡng chăm sóc tại NICU Tâm Anh ẢNH: T.A

16. Trung tâm Sản phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Sau hơn 10 năm trì hoãn kể từ khi sinh con đầu lòng bởi hội chứng sợ đau đẻ, MC Thanh Phương, 37 tuổi, vượt cạn suôn sẻ nhờ phác đồ sinh không đau. Bé gái tên thân mật là Hạt Mè chào đời khỏe mạnh ở tuần thứ 39, nặng 3,3 kg.

Hai vợ chồng MC Thanh Phương trong phòng sinh gia đình ẢNH: T.A

17. Trung tâm Sản phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP.HCM

Gia đình nghệ sĩ Kiwi Ngô Mai Trang, doanh nhân Đỗ Hoàng Dương đón công chúa nhỏ chào đời tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM. "Do 3 lần trước đều sinh mổ, nên lần thứ 4, Trang ưu tiên chọn bệnh viện gần nhà, đề phòng bất trắc sẽ di chuyển tới bệnh viện với tốc độ nhanh nhất. Và bệnh viện nơi sinh con phải có đội ngũ y bác sĩ Sản - Sơ sinh giỏi, dịch vụ tốt để sinh nở an toàn", nữ ca sĩ thổ lộ.