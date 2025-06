Hơn 18 giờ 30 ngày 18.6, Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đang khẩn trương giải quyết hiện trường xe khách giường nằm tông, leo lên dải phân cách trên đường Lê Đức Anh. Sự cố xảy ra ngay giờ cao điểm buổi chiều khiến giao thông qua khu vực ùn xe nghiêm trọng nhiều km.

Chật vật vì ùn tắc sau sự cố khách suýt lật

Theo thông tin ban đầu gần 17 giờ cùng ngày, xe khách giường nằm biển số 69H - 021.xx chạy trên đường Lê Đức Anh, hướng từ vòng xoay An Lạc về An Sương. Khi xe khách qua trạm thu phí An Sương - An Lạc khoảng 300 m (thuộc P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM) thì bất ngờ tông, rồi leo lên dải phân cách bê tông ngăn cách giữa làn xe máy và ô tô, nghiêng về một bên.

Hiện trường xe khách giường nằm leo dải phân cách ẢNH: TRẦN KHA

Sự cố tai nạn khiến nhiều hành khách trên xe hoảng loạn.

Những hành khách trên xe giường nằm cho biết, xe di chuyển từ Cà Mau để về Đồng Nai. Khi đến khu vực này thì gặp sự cố tai nạn. May mắn các hành khách trên xe giường nằm đều an toàn.