ChatGPT gặp sự cố diện rộng, người dùng toàn cầu bị ảnh hưởng

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi sự cố dịch vụ trực tuyến Downdetector, các báo cáo lỗi bắt đầu xuất hiện vào khoảng 3 giờ 15 ngày 4.2 theo giờ Việt Nam. Riêng tại Mỹ, số lượng khiếu nại nhanh chóng tăng lên hơn 12.000, phần lớn liên quan đến việc ChatGPT không phản hồi hoặc hoạt động chập chờn.

Sự cố mới của ChatGPT làm dấy lên lo ngại về hạ tầng OpenAI ẢNH: REUTERS

Bên cạnh chatbot AI phổ biến, nhiều người dùng và nhà phát triển cũng phản ánh các vấn đề với API OpenAI, vốn được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng và dịch vụ bên thứ ba. Tình trạng gián đoạn được ghi nhận tại nhiều quốc gia ở châu Âu và châu Á, cho thấy phạm vi ảnh hưởng không chỉ giới hạn ở một khu vực.

OpenAI thừa nhận đang khắc phục sự cố với ChatGPT

Trên trang trạng thái chính thức, OpenAI xác nhận đang ghi nhận số lượng lỗi gia tăng ở ChatGPT và API. Công ty cho biết đã triển khai các biện pháp nhằm giảm tải và khôi phục dịch vụ, song chưa công bố nguyên nhân cụ thể của sự cố.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh ChatGPT thời gian gần đây liên tục gặp trục trặc kỹ thuật, từ lỗi phản hồi chậm, gián đoạn cục bộ đến các đợt ngừng hoạt động ngắn hạn. Những vấn đề này làm dấy lên lo ngại về khả năng mở rộng hạ tầng của OpenAI khi nhu cầu sử dụng chatbot AI tăng mạnh trên toàn cầu.

Hiện số lượng khiếu nại trên Downdetector đã có dấu hiệu giảm, cho thấy dịch vụ đang dần ổn định trở lại.