OpenAI xóa sổ GPT-4o, người dùng phẫn nộ đòi hủy gói trả phí

Theo TechRadar, mặc dù từng phải 'hồi sinh' GPT-4o trước áp lực dư luận vào năm ngoái, nhưng giờ đây OpenAI đã đưa ra quyết định cuối cùng là khai tử hoàn toàn mô hình này vào giữa tháng 2. Động thái này đang tạo nên một làn sóng phản đối dữ dội chưa từng có từ cộng đồng người dùng trung thành.

OpenAI chấp nhận đánh đổi 0,1% người dùng?

Trong thông báo mới nhất, OpenAI xác nhận kể từ ngày 13.2.2026, các dòng mô hình AI gồm GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini và OpenAI o4-mini sẽ chính thức biến mất khỏi giao diện ChatGPT.

Mô hình GPT-4o phổ biến sắp biến mất khỏi giao diện ChatGPT

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHRADAR

Lý do mà OpenAI đưa ra là để "tập trung nguồn lực vào các mô hình hiện đại hơn" như GPT-5.2. Hãng khẳng định hiện chỉ còn khoảng 0,1% người dùng hằng ngày vẫn lựa chọn GPT-4o. Tuy nhiên, con số 0,1% này lại đại diện cho hàng triệu khách hàng trả phí - những người xem GPT-4o là 'linh hồn' của các dự án sáng tạo và hỗ trợ tinh thần.

Làn sóng hủy đăng ký bùng nổ trên Reddit

Ngay sau thông báo, cộng đồng sử dụng AI đã dậy sóng. Trên Reddit, hàng loạt bài đăng với tiêu đề "Đã đến lúc hủy gói Plus" (Time to cancel) xuất hiện liên tục. Người dùng cho rằng các mô hình thế hệ mới (GPT-5 series) dù thông minh hơn nhưng lại quá máy móc, thiếu đi sự ấm áp, tinh tế và tính nhất quán trong phong cách trò chuyện mà GPT-4o sở hữu.

"Chúng tôi đã mang 4o trở lại một lần, chúng ta sẽ làm được lần nữa", một người dùng tuyên bố khi kêu gọi ký bản kiến nghị trên Change.org. Đối với nhiều người, việc mất đi GPT-4o mà không có chế độ lưu trữ (Legacy Mode) là một 'gáo nước lạnh' dội vào lòng tin của những khách hàng đã gắn bó lâu năm.

OpenAI đặt cược tất cả vào GPT-5.2

Để xoa dịu dư luận, OpenAI khẳng định GPT-5.2 đã được nâng cấp hệ thống cá nhân hóa mới. Người dùng giờ đây có thể tùy chỉnh độ 'ấm áp' (warmth), sự 'nhiệt huyết' (enthusiasm) và phong cách trò chuyện thân thiện để mô phỏng lại trải nghiệm của GPT-4o.

Tuy nhiên, với những người đã xây dựng các quy trình làm việc phức tạp dựa trên 'tính cách' đặc thù của GPT-4o, những tùy chỉnh này dường như vẫn chưa đủ sức thuyết phục. Cuộc chiến giữa một bên là sự tối ưu hóa công nghệ và một bên là trải nghiệm cảm xúc cá nhân đang đẩy OpenAI vào một cuộc khủng hoảng truyền thông mới ngay đầu năm 2026.