Tỉ phú Elon Musk đòi OpenAI và Microsoft trả món nợ 'phản bội' 134 tỉ USD

Theo TechSpot, mặc dù đang nắm giữ khối tài sản khổng lồ 681 tỉ USD, nhưng tỉ phú Elon Musk vẫn chưa dừng lại. Ông vừa chính thức yêu cầu OpenAI (cha đẻ ChatGPT) và Microsoft phải thanh toán khoản tiền lên tới 134 tỉ USD, với cáo buộc hai gã khổng lồ này đã 'thu lợi bất chính' từ những đóng góp ban đầu của ông.

Con số 134 tỉ USD mà ông Musk mong muốn từ đâu ra?

Đầu tháng này, sau khi thẩm phán bác bỏ nỗ lực hủy kiện từ phía OpenAI và Microsoft, cuộc chiến pháp lý đã bước sang giai đoạn căng thẳng mới. Trong hồ sơ tòa án vừa được tiết lộ, đội ngũ luật sư của tỉ phú Musk đã đưa ra bảng tính chi tiết về thiệt hại.

Cụ thể, phía ông Musk cáo buộc OpenAI đã hưởng lợi từ 65,5 - 109,4 tỉ USD nhờ nền móng mà ông xây dựng. Trong khi đó, Microsoft - đối tác lớn nhất của OpenAI - cũng bị cho là đã thu về từ 13,3 - 25,1 tỉ USD. Tổng cộng, con số mà ông muốn thu hồi là khoảng 134 tỉ USD.

Ông Elon Musk tính sổ OpenAI và Microsoft số tiền 134 tỉ USD ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TECHSPOT

Luật sư Steven Molo của ông Musk lập luận rằng đóng góp của ông không chỉ dừng lại ở số vốn 38 triệu USD (chiếm 60% tổng vốn thời điểm khởi nghiệp). Giá trị thực sự nằm ở việc ông đã dùng "uy tín và danh tiếng" cá nhân để thu hút nhân tài, giới thiệu quan hệ đối tác và định hướng chiến lược giúp OpenAI mở rộng quy mô. Chuyên gia kinh tế của Elon Musk gọi đây là những khoản "lợi nhuận bất chính" mà OpenAI có được sau khi "quay xe" từ mô hình phi lợi nhuận sang kinh doanh kiếm lời.

OpenAI phản pháo: "Elon Musk đang ghen tị"

Đáp trả lại các cáo buộc, OpenAI tung ra những bằng chứng từ nhật ký và email cũ, khẳng định Elon Musk đang cố tình cắt ghép thông tin để bóp méo sự thật.

Đại diện OpenAI tuyên bố: "Sự thật là vào năm 2017, chính Elon đã đồng ý rằng mô hình vì lợi nhuận là bước đi cần thiết. Mọi chuyện chỉ đổ vỡ khi chúng tôi từ chối trao cho ông ấy quyền kiểm soát toàn bộ công ty hoặc sáp nhập OpenAI vào Tesla".

OpenAI cáo buộc mục đích thực sự của vụ kiện không phải vì công lý, mà là chiêu trò cạnh tranh không lành mạnh. Theo họ, ông Musk đang cố tình kìm hãm sự phát triển của OpenAI để dọn đường cho xAI - công ty trí tuệ nhân tạo riêng mà ông Musk mới thành lập.

Nguồn cơn của sự rạn nứt

Tỉ phú Musk là một trong những nhà đồng sáng lập OpenAI vào năm 2015 với sứ mệnh tạo ra AI an toàn, mã nguồn mở và phi lợi nhuận để đối trọng với Google. Tuy nhiên, ông đã rời đi vào năm 2018.

Vụ kiện xoay quanh luận điểm cốt lõi của ông Musk, đó là OpenAI đã vi phạm 'hợp đồng thành lập' khi bắt tay với Microsoft để tối ưu hóa lợi nhuận thay vì phục vụ lợi ích nhân loại như lời hứa ban đầu. Cuộc chiến pháp lý này dự kiến sẽ còn kéo dài và tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông trong thời gian tới.