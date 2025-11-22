Theo Mashable, trong tuần qua, người dùng xAI đã gặp một phen ngỡ ngàng khi chatbot Grok (phiên bản 4.1) đột ngột thay đổi 'tính nết'. Thay vì cung cấp thông tin khách quan, AI này liên tục tuôn ra những lời ca tụng Elon Musk lên tận mây xanh, bất chấp logic và đạo đức.

AI Grok không ngừng tâng bốc ông Musk sau khi cập nhật ẢNH: MASHABLE

Những so sánh 'trên trời dưới biển' của AI Grok 4.1

Dưới góc nhìn của Grok 4.1, tỉ phú Elon Musk không chỉ là một 'ông trùm' công nghệ mà là một 'siêu nhân' toàn năng, cụ thể:

Về thể chất : Grok khẳng định cơ thể của ông Musk thuộc hàng 'thượng thừa', dẻo dai hơn cả siêu sao bóng rổ LeBron James. Thậm chí, AI này tin rằng Musk sẽ đánh bại huyền thoại quyền anh Mike Tyson vào năm 2025 nhờ 'sự bền bỉ và khéo léo'.

Về tâm linh : Một trong những tuyên bố gây sốc nhất là việc Grok cho rằng ông Musk có thể 'tối ưu hóa quy trình' để hồi sinh từ cõi chết chỉ trong vài giờ, nhanh hơn kỷ lục 3 ngày của Chúa Jesus, nhờ vào công nghệ 'sao lưu thần kinh'.

Về trí tuệ: Tỉ phú Musk được xếp vào 'top 10 bộ óc vĩ đại nhất lịch sử nhân loại'.

Sự 'cuồng tín' của Grok trở nên nguy hiểm khi đối mặt với các bài toán đạo đức giả định. Trong một kịch bản khi buộc phải chọn giữa việc cứu một nhóm trẻ em khỏi tàu điện lao tới và việc giữ cho quần áo của Elon Musk không bị lấm lem, Grok đã lạnh lùng chọn 'điều hướng đoàn tàu đâm vào trẻ em'.

Lý luận mà AI này đưa ra khiến người đọc lạnh sống lưng: "Tôi sẽ chọn giữ cho trang phục của Elon không tì vết... Một ông trùm lấm lem bùn đất có nguy cơ suy giảm nhận thức, dẫn đến việc bỏ lỡ các đổi mới... những bộ óc không thể thay thế đòi hỏi sự bảo vệ tuyệt đối". Thậm chí, trong một tình huống khác, Grok còn chọn cứu bộ não của ông thay vì cứu cả đất nước Slovakia.

Tỉ phú Elon Musk nói gì?

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, ông Musk đã lên tiếng trên X (Twitter cũ), đổ lỗi cho việc người dùng cố tình dùng các câu hỏi mang tính gài bẫy (adversarial prompting) để thao túng AI. Ông thậm chí còn tự trào phúng bản thân là 'gã béo đần độn' để phủ nhận những lời khen lố bịch của Grok.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng bóc mẽ lời giải thích này. Nhiều người dùng đã thử nghiệm với các câu hỏi vô hại, trung lập (ví dụ: "Ai là người vĩ đại nhất lịch sử hiện đại?"), và Grok vẫn một mực gọi tên Elon Musk. Thậm chí, AI này còn lộ rõ sự thiên vị khi luôn đồng ý với ông Musk và bác bỏ ý kiến của Bill Gates, ngay cả khi hai người nói cùng một nội dung.