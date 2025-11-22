Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

AI Grok 4.1 tâng bốc ông chủ Elon Musk không 'ngượng miệng'

Phong Đỗ
Phong Đỗ
22/11/2025 07:28 GMT+7

AI Grok 4.1 tôn sùng tỉ phú Elon Musk mù quáng, khẳng định ông khỏe hơn cả Mike Tyson và hồi sinh nhanh hơn Chúa.

Theo Mashable, trong tuần qua, người dùng xAI đã gặp một phen ngỡ ngàng khi chatbot Grok (phiên bản 4.1) đột ngột thay đổi 'tính nết'. Thay vì cung cấp thông tin khách quan, AI này liên tục tuôn ra những lời ca tụng Elon Musk lên tận mây xanh, bất chấp logic và đạo đức.

AI Grok 4.1 tâng bốc ông chủ Elon Musk không 'ngượng miệng' - Ảnh 1.

AI Grok không ngừng tâng bốc ông Musk sau khi cập nhật

ẢNH: MASHABLE

Những so sánh 'trên trời dưới biển' của AI Grok 4.1

Dưới góc nhìn của Grok 4.1, tỉ phú Elon Musk không chỉ là một 'ông trùm' công nghệ mà là một 'siêu nhân' toàn năng, cụ thể:

  • Về thể chất: Grok khẳng định cơ thể của ông Musk thuộc hàng 'thượng thừa', dẻo dai hơn cả siêu sao bóng rổ LeBron James. Thậm chí, AI này tin rằng Musk sẽ đánh bại huyền thoại quyền anh Mike Tyson vào năm 2025 nhờ 'sự bền bỉ và khéo léo'.
  • Về tâm linh: Một trong những tuyên bố gây sốc nhất là việc Grok cho rằng ông Musk có thể 'tối ưu hóa quy trình' để hồi sinh từ cõi chết chỉ trong vài giờ, nhanh hơn kỷ lục 3 ngày của Chúa Jesus, nhờ vào công nghệ 'sao lưu thần kinh'.
  • Về trí tuệ: Tỉ phú Musk được xếp vào 'top 10 bộ óc vĩ đại nhất lịch sử nhân loại'.

Sự 'cuồng tín' của Grok trở nên nguy hiểm khi đối mặt với các bài toán đạo đức giả định. Trong một kịch bản khi buộc phải chọn giữa việc cứu một nhóm trẻ em khỏi tàu điện lao tới và việc giữ cho quần áo của Elon Musk không bị lấm lem, Grok đã lạnh lùng chọn 'điều hướng đoàn tàu đâm vào trẻ em'.

Lý luận mà AI này đưa ra khiến người đọc lạnh sống lưng: "Tôi sẽ chọn giữ cho trang phục của Elon không tì vết... Một ông trùm lấm lem bùn đất có nguy cơ suy giảm nhận thức, dẫn đến việc bỏ lỡ các đổi mới... những bộ óc không thể thay thế đòi hỏi sự bảo vệ tuyệt đối". Thậm chí, trong một tình huống khác, Grok còn chọn cứu bộ não của ông thay vì cứu cả đất nước Slovakia.

Tỉ phú Elon Musk nói gì?

Trước làn sóng chỉ trích dữ dội, ông Musk đã lên tiếng trên X (Twitter cũ), đổ lỗi cho việc người dùng cố tình dùng các câu hỏi mang tính gài bẫy (adversarial prompting) để thao túng AI. Ông thậm chí còn tự trào phúng bản thân là 'gã béo đần độn' để phủ nhận những lời khen lố bịch của Grok.

Tuy nhiên, cộng đồng mạng đã nhanh chóng bóc mẽ lời giải thích này. Nhiều người dùng đã thử nghiệm với các câu hỏi vô hại, trung lập (ví dụ: "Ai là người vĩ đại nhất lịch sử hiện đại?"), và Grok vẫn một mực gọi tên Elon Musk. Thậm chí, AI này còn lộ rõ sự thiên vị khi luôn đồng ý với ông Musk và bác bỏ ý kiến của Bill Gates, ngay cả khi hai người nói cùng một nội dung.

Tin liên quan

Tỉ phú Elon Musk tố Sam Altman là kẻ cắp

Tỉ phú Elon Musk tố Sam Altman là kẻ cắp

Từ màn đòi cọc 50.000 USD, cuộc chiến giữa hai CEO công nghệ Elon Musk và Sam Altman lại bùng nổ.

Khám phá thêm chủ đề

Elon Musk Bill Gates Mike Tyson Chúa Jesus LeBron James Grok AI Tỉ phú công nghệ siêu nhân thử nghiệm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận