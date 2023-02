ChatGPT sẽ đe dọa những ngành nghề gì?

Kể từ khi được phát hành vào tháng 11.2022, công cụ ChatGPT của công ty OpenAI (Mỹ) đã thu hút hàng triệu người dùng. Chỉ cần nhận được vài dòng lệnh từ người dùng, ChatGPT có thể nhanh chóng tự động viết thư xin việc, bài luận, sách cho trẻ em, làm thơ và lập trình...

Trang tin Business Insider tổng hợp ý kiến của giới chuyên gia để đưa ra danh sách 10 công việc có nguy cơ bị AI thay thế cao nhất:

Việc làm ngành IT (Người viết mã, lập trình viên, kỹ sư phần mềm, nhà phân tích dữ liệu)

"Trên thực tế, các công nghệ tiên tiến như ChatGPT có thể tạo mã, lập trình nhanh hơn con người và xử lý các con số với độ chính xác tương đối", bà Anu Madgavkar, chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu về kinh tế và doanh nghiệp McKinsey Global Institute (Mỹ), đánh giá. Điều này đồng nghĩa các công ty công nghệ có thể cắt giảm một vài người trong một nhóm lập trình.

Các công ty công nghệ như OpenAI (công ty tạo ra ChatGPT) cân nhắc việc thay thế các kỹ sư phần mềm bằng AI. Đài CNBC (Mỹ) ngày 1.2 dẫn lại tài liệu nội bộ của Google cho thấy, về mặt lý thuyết, công ty này có thể thuê ChatGPT làm lập trình viên cấp Entry Level (những người mới tốt nghiệp ĐH hoặc chưa yêu cầu kinh nghiệm). Tuy nhiên, giáo sư Oded Netzer của Trường Kinh doanh Columbia (Mỹ) cho rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, khó có thể thay thế lập trình viên.

Công việc truyền thông (quảng cáo, sáng tạo nội dung, báo chí)

Bà Madgavkar cho biết các công cụ AI như ChatGPT có thể làm ảnh hưởng đến những công việc truyền thông vì có thể đọc, viết và hiểu tốt dữ liệu. "Bên cạnh đó, phân tích và diễn giải một lượng lớn dữ liệu là kỹ năng của AI được phát triển mạnh mẽ", bà Madgavkar nói.

Trong bài viết trên tờ The New York Times, nhà kinh tế học Paul Krugman của ĐH City University of New York (TP.New York, Mỹ) lưu ý ChatGPT có thể thực hiện các nhiệm vụ như viết và lập báo cáo "hiệu quả hơn con người".

Trong một trường hợp cụ thể, trang tin công nghệ CNET đã dùng công cụ AI tương tự như ChatGPT để viết hàng chục bài báo nhưng vẫn cần có biên tập viên chỉnh sửa, phê duyệt. Còn trang BuzzFeed thông báo sẽ sử dụng ChatGPT để tạo ra các dạng nội dung mới. Tuy nhiên, theo bà Madgavkar, phần lớn công việc của người sáng tạo nội dung (content creator) không thể tự động hóa được.

Các công cụ AI có thể được dùng để thực hiện những đầu việc mang tính lặp đi lặp lại SHUTTERSTOCK

Công việc ngành luật (trợ lý luật sư, trợ lý pháp lý)

Những người làm các công việc ngành luật thường phải tổng hợp một lượng lớn thông tin, dữ liệu để làm báo cáo. "Những đầu việc tổng hợp này có thể được tự động hóa một phần bằng AI. Tuy nhiên, chúng ta vẫn cần có con người chịu trách nhiệm đưa ra mệnh lệnh và hiểu rõ yêu cầu của khách hàng, không thể phụ thuộc hoàn toàn vào AI", bà Madgavkar cho biết.

Chuyên viên nghiên cứu thị trường

Các chuyên viên nghiên cứu thị trường chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu, xác định xu hướng, giúp doanh nghiệp đưa ra chiến dịch marketing (tiếp thị) hiệu quả. "Đây là công việc mà AI có thể xử lý", ông Mark Muro, chuyên gia tại Viện nghiên cứu Brookings (Mỹ), nói. Ông Muro nhận xét AI rất giỏi về phân tích dữ liệu và dự đoán kết quả. Do đó, các chuyên viên nghiên cứu thị trường cũng có nguy cơ bị thay thể hoặc tinh giảm nhân sự.

Là chatbot có thể tương tác với người dùng, ChatGPT được trang bị AI có thể tự động viết bài luận, đưa ra thuật toán, giải pháp lập trình… chỉ trong vòng vài giây SHUTTERSTOCK

Giáo viên

Các giáo viên lo ngại học sinh sử dụng ChatGPT để gian lận. Tuy nhiên, chuyên gia Pengcheng Shi tại Học viện Công nghệ Rochester (Mỹ) cho rằng giáo viên cũng nên suy nghĩ về nguy cơ họ bị thay thế bằng AI. "ChatGPT có thể dễ dàng dạy học. Dù ChatGPT có lỗi và thiếu chính xác về mặt kiến thức, nhưng điều này có thể dễ dàng cải thiện. Về cơ bản, chúng ta chỉ cần đào tạo ChatGPT", ông Shi nói với tờ New York Post.

Công việc ngành tài chính (Chuyên viên phân tích tài chính, cố vấn tài chính cá nhân)

Theo ông Muro, các chuyên viên phân tích tài chính, cố vấn tài chính cá nhân và các công việc khác trong lĩnh vực tài chính đòi hỏi phải thao tác một lượng lớn dữ liệu. Các nhà phân tích này có thể kiếm được rất nhiều tiền nhưng giờ đây AI có thể nhanh chóng làm thay một phần công việc của họ. "Chẳng hạn, AI có thể xác định các xu hướng trên thị trường, làm nổi bật các khoản đầu tư sinh lãi hay lỗ", ông Muro nói.

Trader (giao dịch viên)

Chuyên gia Shi cho rằng AI có thể tích hợp thông tin, phân tích, và quyết định mua bán cổ phiếu thay cho giao dịch viên mua bán chứng khoán.

Thiết kế đồ họa

Trong một bài viết trên tạp chí Harvard Business Review tháng 12.2022, ba giáo sư lưu ý DALL-E có thể tạo ra hình ảnh trong vài giây và cho rằng công cụ AI này sẽ tác động đến việc tuyển dụng nhân sự ngành thiết kế đồ họa. Các tác giả bài viết cho rằng "những tiến bộ gần đây trong AI chắc chắn sẽ mở ra thời kỳ khó khăn về kinh tế đối với một số người có công việc chịu ảnh hưởng trực tiếp và những người cảm thấy khó thích nghi với công nghệ mới".

Kế toán

Kế toán thường được xem là nghề ổn định nhưng thời nay đã khác khi có AI. Trả lời phỏng vấn đài Radio 640 Toronto, chuyên gia Brett Caraway của ĐH Toronto (Canada) cho biết: "Công nghệ AI chưa thể khiến mọi người mất việc nhưng một số người sẽ mất việc. Riêng lao động trí óc như luật sư, kế toán có thể bị đe dọa nhiều nhất".

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Một nghiên cứu năm 2022 của công ty nghiên cứu công nghệ Gartner (Mỹ) dự đoán đến năm 2027, các chatbot sẽ trở kênh chăm sóc khách hàng chính cho khoảng 25% công ty và tổ chức ở Mỹ. Mới đây, các nhân viên của Amazon đã trải nghiệm ChatGPT đánh giá công cụ AI này trả lời câu hỏi hỗ trợ khách hàng "rất tốt", tạo tài liệu đào tạo "tuyệt vời" và "rất mạnh" trong việc trả lời câu hỏi về chiến lược phát triển công ty.

Dù ChatGPT có nhiều khả năng ưu việt nhưng các chuyên gia và người dùng phát hiện chatbot này vẫn còn đưa ra thông tin sai lệch, trả lời sai câu hỏi về lập trình máy tính và mắc lỗi trong những vấn đề toán học cơ bản.



Trước khi ChatGPT ra đời, một nghiên cứu năm 2013 của ĐH Oxford (Anh) từng dự báo AI có loại bỏ 47% công việc ở Mỹ trong vòng 20 năm tới, nhưng không có cơ sở chứng minh thuyết phục.



Bà Anu Madgavkar, chuyên gia tại tổ chức nghiên cứu về kinh tế và doanh nghiệp McKinsey Global Institute (Mỹ), cho biết: "Dù công nghệ giúp ích cho công việc nhưng chúng ta vẫn cần phán đoán và quyết định của con người để tránh sai sót. Trước mắt, AI có thể là công cụ nâng cao năng suất công việc, không thể thay thế con người hoàn toàn".