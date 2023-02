ChatGPT sẽ thay thế lập trình viên?

Nghịch lý tuyển dụng nhân lực IT



Dù có nhu cầu tuyển dụng nhân lực IT rất lớn nhưng các doanh nghiệp lại không tuyển được người.



"Cụ thể, nhà tuyển dụng cần một lập trình viên biết linh hoạt xử lý vấn đề hơn là 'công nhân code'. Nếu không muốn bị đào thải, ứng viên phải liên tục cập nhật công nghệ mới vì không doanh nghiệp nào muốn tuyển thêm người nếu chatbot có thể làm việc hiệu quả hơn", anh Trần Minh Trí nhận định.



Bên cạnh đó, sinh viên IT cần trau dồi kỹ năng giao tiếp, suy luận, phản biện và ngoại ngữ. "Sinh viên mới ra trường giỏi chuyên môn nhưng yếu ngoại ngữ thì sẽ nhận mức lương thấp hơn", thầy Phạm Thanh Tùng lưu ý.