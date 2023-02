ChatGPT thúc đẩy học tập và hiểu biết của con người lên bậc cao mới

Phản ứng của hệ thống giáo dục trước ChatGPT



ChatGPT tạo ra “bước thay đổi lớn” trong việc dạy và học, buộc các nhà giáo dục ở nhiều quốc gia phải phản ứng, theo tờ The New York Times.



Chẳng hạn, các trường trung học và ĐH ở Mỹ, Úc tái thiết kế chương trình, cách đánh giá, thi cử. Tại một số ĐH, giảng viên đang loại bỏ dần bài tập về nhà, kỳ thi đề mở, thay vào đó là tăng cường giao bài tập viết tay (làm trên lớp), bài thi trên giấy, thuyết trình và vấn đáp.



Bên cạnh đó, ngày càng nhiều học khu như ở bang Seattle và New York (Mỹ) cấm học sinh dùng ChatGPT tại trường trung học công lập.



Tuy nhiên, cũng có những ĐH như ĐH Washington (Mỹ) không cấm ChatGPT và hồi tháng 1 đã công bố bảng hướng dẫn chi tiết cho các khoa về việc ứng dụng công cụ AI trong dạy học. Nhà trường cũng đưa ra quy định cụ thể về việc dùng công nghệ AI trong các khóa học, nhấn mạnh đánh giá quá trình học tập hơn là điểm thi cuối kỳ, đồng thời hướng sử dụng công cụ AI phù hợp.



Các nhà xuất bản và tạp chí lớn như Science, Springer-Nature đã cập nhật quy định người viết không được dùng ChatGPT như là đồng tác giả trong các bài báo khoa học.



Trước mối lo ngại học sinh, sinh viên lạm dụng công cụ AI để gian lận, OpenAI - công ty tạo ra ChatGPT - ngày 31.1 ra mắt công cụ AI Text Classifier có chức năng phát hiện đạo văn cùng văn bản do ChatGPT tự động viết.



Phúc Duy