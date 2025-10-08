Châu Âu áp dụng hệ thống nhập cảnh mới, du khách cần lưu ý gì?

Cụ thể, Liên minh châu Âu (EU) sẽ bắt đầu triển khai hệ thống xuất nhập cảnh mới (EES), yêu cầu công dân ngoài EU lần đầu nhập cảnh vào khu vực Schengen phải đăng ký thông tin cá nhân, bao gồm dấu vân tay và hình ảnh khuôn mặt, Reuters đưa tin ngày 8.10.



Khu vực Schengen bao gồm Iceland, Na Uy, Thụy Sĩ, Liechtenstein và hầu hết các nước thành viên EU ngoại trừ Ireland và Cyprus.

Một người đang thử nghiệm lấy dấu vân tay của hệ thống EES ẢNH: REUTERS

Hệ thống điện tử mới sẽ thay thế việc đóng dấu thủ công lên hộ chiếu. EES sẽ tạo lập hồ sơ kỹ thuật số, liên kết giấy tờ du lịch với danh tính cá nhân thông qua dữ liệu sinh trắc học.

Người nhập cảnh lần đầu vào khu vực Schengen sẽ phải quét hộ chiếu, đăng ký dấu vân tay và chụp ảnh khuôn mặt. Khi rời đi, thông tin của họ sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu EES để xác nhận việc tuân thủ thời hạn lưu trú và ghi nhận xuất cảnh. Các chuyến đi sau đó của những người này sẽ chỉ cần xác thực bằng khuôn mặt.

Trẻ em dưới 12 tuổi cũng cần đăng ký nhưng chỉ phải chụp ảnh mà không cần lấy dấu vân tay. Du khách không phải trả bất kỳ khoản phí nào cho EES.

EU đặt mục tiêu hiện đại hóa quản lý biên giới, ngăn chặn nhập cư trái phép, phòng chống gian lận danh tính và phát hiện những người ở quá thời hạn lưu trú. Việc thu thập dữ liệu sẽ được triển khai dần tại cửa khẩu và dự kiến hoàn tất trước ngày 10.4.2026, nhằm giúp các nước châu Âu giảm tình trạng ùn tắc ở biên giới.

Quá trình kiểm tra EES sẽ được thực hiện tại các sân bay quốc tế, cảng biển, ga tàu và cửa khẩu đường bộ thuộc khu vực Schengen.

Trước những lo ngại EES gây chậm trễ ở khu vực biên giới, giới chức EU tin tưởng rằng sẽ không có gián đoạn đáng kể. Nhân viên thực thi công vụ tại khu vực biên giới có thể tạm ngừng kiểm tra trong thời gian ngắn nếu thời gian xử lý trở nên quá lâu.

EES được xem là bước đệm để châu Âu đưa vào vận hành Hệ thống thông tin và cấp phép du lịch châu Âu (ETIAS), dự kiến triển khai cuối năm 2026.

Khi đó, công dân ngoài khu vực Schengen sẽ phải xin cấp phép ETIAS, cung cấp thông tin cá nhân, chi tiết chuyến đi và nộp phí 20 euro trước khi khởi hành. Giấy phép này có hiệu lực trong ba năm hoặc cho đến khi hộ chiếu hết hạn.