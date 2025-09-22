Nhiều sân bay châu Âu bị tấn công mạng

Sân bay Brussels đã phải chuyển sang làm thủ tục thủ công, với trung bình mỗi chuyến bay bị chậm khoảng 1 giờ. Phát ngôn viên sân bay Brussels cho biết các hãng hàng không đã được yêu cầu hủy 50% số chuyến bay khởi hành trong ngày 21.9.

Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay Brussels (Bỉ) ngày 20.9 ẢNH: REUTERS

Trước đó, nhiều sân bay lớn khác ở châu Âu tối 20.9 đều bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng, trong đó có các sân bay Heathrow (Anh) và Berlin (Đức). Bộ trưởng Giao thông Anh Heidi Alexander cho biết bà đang nhận thông tin cập nhật thường xuyên về tình hình. Các cơ quan phòng thủ mạng của Anh và Đức cũng đã liên lạc với các sân bay nội địa để xử lý.