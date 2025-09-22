Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Nhiều sân bay châu Âu bị tấn công mạng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
22/09/2025 05:10 GMT+7

Sân bay Brussels (Bỉ) ngày 21.9 thông báo tình trạng chậm và hủy chuyến sẽ tiếp diễn sau khi hệ thống làm thủ tục lên máy bay bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài, theo Reuters.

Sân bay Brussels đã phải chuyển sang làm thủ tục thủ công, với trung bình mỗi chuyến bay bị chậm khoảng 1 giờ. Phát ngôn viên sân bay Brussels cho biết các hãng hàng không đã được yêu cầu hủy 50% số chuyến bay khởi hành trong ngày 21.9.

Nhiều sân bay châu Âu bị tấn công mạng - Ảnh 1.

Hành khách chờ làm thủ tục tại sân bay Brussels (Bỉ) ngày 20.9

ẢNH: REUTERS

Trước đó, nhiều sân bay lớn khác ở châu Âu tối 20.9 đều bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công mạng, trong đó có các sân bay Heathrow (Anh) và Berlin (Đức). Bộ trưởng Giao thông Anh Heidi Alexander cho biết bà đang nhận thông tin cập nhật thường xuyên về tình hình. Các cơ quan phòng thủ mạng của Anh và Đức cũng đã liên lạc với các sân bay nội địa để xử lý.

Romania xuất kích máy bay chiến đấu, Ba Lan đóng cửa sân bay vì cảnh báo UAV

Romania xuất kích máy bay chiến đấu, Ba Lan đóng cửa sân bay vì cảnh báo UAV

Romania và Ba Lan hôm 13.9 đã áp dụng những biện pháp quân sự khẩn cấp để kịp thời ứng phó mối đe dọa gia tăng từ máy bay không người lái (UAV) gần biên giới của hai nước với Ukraine.

hàng không châu Âu Sân bay Brussels sân bay Heathrow tấn công mạng
