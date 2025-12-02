Châu Âu thảo luận hỗ trợ Ukraine đàm phán với Mỹ

Các nhân viên cứu hộ tại thành phố Dnipro (miền trung Ukraine) đang đưa người bị thương đi cấp cứu vào hôm 1.12 sau một cuộc tấn công tên lửa của Nga.

Một số nhân viên khiêng những túi thi thể màu đen ra khỏi một tòa nhà bị hư hại.

"Ngay tại thời điểm (bị tấn công), chúng tôi thấy lửa và một vụ nổ, mọi người ngã xuống sàn", ông Vitalii Kovalenko cho biết như vậy. Ông nói thêm rằng tất cả nhân viên tại cửa hàng sửa chữa ô tô của ông đều sống sót.

Cuộc tấn công diễn ra giữa lúc các nỗ lực ngoại giao đang gia tăng nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần bốn năm.

Khói và lửa bốc lên từ một tòa nhà tại địa điểm bị Nga tấn công ở vùng Dnipro ẢNH: REUTERS

Cũng trong ngày 1.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris, một ngày sau khi nhóm của ông có cuộc đàm phán với các quan chức Mỹ.

Hai nhà lãnh đạo đã tham gia một cuộc điện đàm với khoảng 10 nhà lãnh đạo khác từ các nước châu Âu, bao gồm Anh, Đức và Ý.

Trước đó, ông Zelensky đã nói rõ rằng các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ vẫn chưa hoàn toàn sửa đổi xong một kế hoạch hòa bình do Mỹ đề xuất.

Bình luận trên được đưa ra sau hai vòng đàm phán để điều chỉnh một dự thảo mà ban đầu đã chấp thuận các yêu cầu chính của Nga trong thời chiến.

Các quan chức Mỹ và Ukraine vẫn chưa công bố bất kỳ sửa đổi nào mà hai bên đã nhất trí.

Ukraine và các đồng minh châu Âu của nước này đang thúc đẩy việc sửa đổi các điều khoản ban đầu, mà Ukraine cho là không khác gì buộc nước này phải chấp nhận thất bại.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người chủ trì các cuộc đàm phán hôm 30.11 tại Florida, cho biết đã đạt được tiến triển.