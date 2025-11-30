Xem xuồng tự sát Ukraine đánh 2 tàu chở dầu 'hạm đội bóng tối' ở biển Đen

Xuồng không người lái Ukraine đã tấn công hai tàu chở dầu trên biển Đen khi khi hai tàu này đang trên đường đến một cảng của Nga để nhận dầu xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

Thông tin này được một quan chức từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận. Video SBU công bố hôm 29.11 cho thấy cảnh xuồng không người lái đâm vào các tàu chở dầu.

Vị quan chức Ukraine xác định hai tàu chở dầu rỗng này là Kairos và Virat, và cho biết thêm cả hai tàu đều chịu thiệt hại nghiêm trọng và trên thực tế đã bị không thể hoạt động nữa.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những vụ nổ đã xảy ra trên 2 tàu dầu gần eo biển Bosphorus vào hôm 28.11, gây cháy trên tàu. Chiến dịch cứu hộ đã được triển khai để giải cứu các thuyền viên. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã giải cứu toàn bộ 45 thuyền viên trên 2 tàu cháy.

Phía Nga chưa có bình luận công khai nào.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những vụ nổ đã xảy ra trên 2 tàu dầu gần eo biển Bosphorus vào hôm 28.11 ẢNH: REUTERS

Ukraine trong nhiều tháng qua vẫn liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tấn công sâu trong hậu phương, vượt xa các tuyến đầu của xung đột.

Tuy nhiên, các vụ tấn công vào tàu chở dầu này đại diện cho một kiểu tấn công khác.

Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây có những hành động thực chất chống lại cái gọi là "đội tàu bóng ma" của Nga, mà theo Kyiv là đang giúp Moscow xuất khẩu khối lượng dầu mỏ lớn và tài trợ cho cuộc chiến tại Ukraine bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Cũng trong hôm 29.11, một trung tâm dầu thô lớn trên bờ biển biển Đen của Nga, nơi xử lý khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan, đã tạm ngừng hoạt động sau khi một bến tàu tại cảng gần Novorossiysk bị hư hại nặng nề trong một vụ tấn công.

Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức về bên thực hiện vụ tấn công, diễn ra sau một loạt vụ tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng thuộc sở hữu quốc tế tại Nga.