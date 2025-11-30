Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xem xuồng tự sát Ukraine đánh 2 tàu chở dầu 'hạm đội bóng tối' ở biển Đen
Video Thế giới

Xem xuồng tự sát Ukraine đánh 2 tàu chở dầu 'hạm đội bóng tối' ở biển Đen

La Vi
La Vi
30/11/2025 18:50 GMT+7

Theo một quan chức hôm 29.11, xuồng không người lái của Ukraine đã đánh trúng hai tàu chở dầu bị cấm vận ở biển Đen khi chúng đang hướng đến một cảng của Nga để xếp dầu xuất sang các thị trường nước ngoài, trong nỗ lực của Kyiv nhằm gia tăng sức ép lên ngành công nghiệp dầu mỏ khổng lồ của Nga.

Xuồng không người lái Ukraine đã tấn công hai tàu chở dầu trên biển Đen khi khi hai tàu này đang trên đường đến một cảng của Nga để nhận dầu xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài.

Thông tin này được một quan chức từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận. Video SBU công bố hôm 29.11 cho thấy cảnh xuồng không người lái đâm vào các tàu chở dầu.

Vị quan chức Ukraine xác định hai tàu chở dầu rỗng này là Kairos và Virat, và cho biết thêm cả hai tàu đều chịu thiệt hại nghiêm trọng và trên thực tế đã bị không thể hoạt động nữa.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những vụ nổ đã xảy ra trên 2 tàu dầu gần eo biển Bosphorus vào hôm 28.11, gây cháy trên tàu. Chiến dịch cứu hộ đã được triển khai để giải cứu các thuyền viên. Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho hay đã giải cứu toàn bộ 45 thuyền viên trên 2 tàu cháy.

Phía Nga chưa có bình luận công khai nào.

Ukraine tấn công hai tàu chở dầu 'hạm đội bóng tối' của Nga ở biển Đen - Ảnh 1.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những vụ nổ đã xảy ra trên 2 tàu dầu gần eo biển Bosphorus vào hôm 28.11

ẢNH: REUTERS

Ukraine trong nhiều tháng qua vẫn liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, sử dụng máy bay không người lái tầm xa để tấn công sâu trong hậu phương, vượt xa các tuyến đầu của xung đột.

Tuy nhiên, các vụ tấn công vào tàu chở dầu này đại diện cho một kiểu tấn công khác.

Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây có những hành động thực chất chống lại cái gọi là "đội tàu bóng ma" của Nga, mà theo Kyiv là đang giúp Moscow xuất khẩu khối lượng dầu mỏ lớn và tài trợ cho cuộc chiến tại Ukraine bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Cũng trong hôm 29.11, một trung tâm dầu thô lớn trên bờ biển biển Đen của Nga, nơi xử lý khoảng 80% lượng dầu xuất khẩu của Kazakhstan, đã tạm ngừng hoạt động sau khi một bến tàu tại cảng gần Novorossiysk bị hư hại nặng nề trong một vụ tấn công.

Hiện vẫn chưa có xác nhận chính thức về bên thực hiện vụ tấn công, diễn ra sau một loạt vụ tấn công của Ukraine vào cơ sở hạ tầng năng lượng thuộc sở hữu quốc tế tại Nga.

Tin liên quan

Tổng thống Putin ra điều kiện ngừng bắn với Ukraine

Tổng thống Putin ra điều kiện ngừng bắn với Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ ngừng chiến dịch quân sự nếu Ukraine rút quân khỏi các lãnh thổ do Nga tuyên bố chủ quyền, đồng thời nói thêm rằng Nga sẽ đạt được bằng biện pháp quân sự nếu không thỏa thuận được như vậy.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE nga tàu chở dầu xuồng không người lái
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận