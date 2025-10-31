Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Châu Bùi - Binz tung bộ ảnh Halloween, hé lộ vị trí 'nóc nhà'
Châu Bùi - Binz tung bộ ảnh Halloween, hé lộ vị trí 'nóc nhà'

Hữu Tín
31/10/2025 21:13 GMT+7

Dịp Halloween năm nay Châu Bùi và Binz gây sốt khi hóa thân thành Rapunzel và Pascal trong bộ phim 'Công chúa tóc mây' của Disney. Trái ngược với thành phẩm lung linh, hậu trường của dự án lại hé lộ những khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của cặp đôi.

Halloween 2025 là năm thứ ba cặp đôi Châu Bùi - Binz đồng hành trong mùa lễ hóa trang đặc biệt này, và concept năm nay là hóa thân thành RapunzelPascal. Toàn bộ concept được Châu Bùi giữ kín đến phút cuối. Ngay cả khi bước vào buổi chụp, Binz vẫn chưa biết mình sẽ hóa thân thành nhân vật nào và bối cảnh được dựng hoàn chỉnh ở giai đoạn hậu kỳ.

Dù lịch trình làm việc dày đặc, cặp đôi vẫn quyết tâm thực hiện bộ ảnh. Nam rapper thể hiện sự “cam chịu” tuyệt đối khi để bạn gái toàn quyền quyết định. Thậm chí khi đã ngồi vào bàn hoá trang và tô mặt xanh lè, anh vẫn không hề biết mình sẽ làm gì.

Châu Bùi và Binz hóa thân thành Rapunzel và Pascal trong bộ phim Công chúa tóc mây của Disney

Thông tin này khiến khán giả bật cười, bởi Binz vốn là một rapper cá tính, nay lại rất “lép vế” trước bạn gái. Hậu trường buổi chụp cho thấy sự trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một “bad boy”.

Châu Bùi hóa 'nóc nhà' Binz

Trái ngược với hậu trường đầy tiếng cười, concept lần này lại mang một ý nghĩa “tri kỷ" sâu sắc. Thay vì chọn khuôn mẫu Rapunzel - Flynn Rider quen thuộc, cả hai mang đến một lựa chọn tự do, vui tươi hơn khi hóa thân thành Rapunzel và Pascal.

"Em xinh" Châu Bùi chia sẻ Pascal không phải người yêu của Rapunzel, nhưng luôn ở bên cô, chứng kiến từng hành trình tìm lại tự do. Giống như Châu và Binz - họ không cần "đóng vai" người yêu để thể hiện tình cảm, mà chính sự cùng nhau đi qua mọi thăng trầm, hỗ trợ và truyền cảm hứng cho nhau mới là điều đáng trân trọng.

Hậu trường cũng cho thấy hình ảnh "Châu Bùi gia trưởng" khi cô liên tục chỉ đạo diễn xuất, trong khi Binz "cam chịu" vui vẻ làm theo mọi tạo dáng. Tinh thần "chỉ cần em vui là được" thể hiện rõ khi nam rapper không ngại bò, nằm, hay tạo biểu cảm hài hước trong bộ trang phục tắc kè, hỗ trợ bạn gái hết mình.

Châu Bùi - Binz tung bộ ảnh Halloween, hé lộ vị trí 'nóc nhà'

Châu Bùi (sinh năm 1997) là một fashionista, người có ảnh hưởng (influencer) và nhà kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực thời trang tại Việt Nam. Cô thường xuyên tham dự các tuần lễ thời trang quốc tế và gần đây lấn sân sang âm nhạc khi tham gia chương trình truyền hình "Em Xinh Say Hi" (năm 2025). Binz (tên thật Lê Nguyễn Trung Đan, sinh năm 1988) là một rapper. Anh đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại chương trình Rap Việt và sở hữu các bài hát được biết đến như Bigcityboi và Gene. Năm 2024, Binz tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai và nhận được nhiều sự yêu mến.

Mối quan hệ giữa rapper Binz và Châu Bùi được đồn đoán từ giữa năm 2020. Thời điểm này, Binz thường xuyên có những hành động và phát ngôn ẩn ý liên quan đến Châu Bùi. Dù không chính thức xác nhận chuyện tình cảm, cả hai thường xuyên bị bắt gặp diện đồ đôi, đi du lịch chung... Tháng 12.2022, trong một buổi biểu diễn, Binz lần đầu công khai thể hiện tình cảm với Châu Bùi, chính thức xác nhận chuyện tình cảm trước khán giả.

